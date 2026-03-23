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Vista Gaúcha está entre os finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

A solenidade de premiação ocorrerá em 16 de abril de 2026, com início às 19h30, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Rádio A Verdade
23/03/2026 às 07h31
Vista Gaúcha está entre os finalistas do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora
(Foto: Reprodução)

O município de Vista Gaúcha está entre os finalistas da 13ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. O reconhecimento evidencia o compromisso da administração municipal com práticas inovadoras e responsáveis, voltadas ao desenvolvimento sustentável e à preservação ambiental.

A iniciativa premiada reforça o papel do município na promoção de políticas públicas que aliam crescimento econômico à conservação dos recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a construção de um futuro mais equilibrado.

Nesta edição o município de Vista Gaúcha defende o Projeto Saúde, em “Equilíbrio Físico e Mental”, que envolve quatro secretarias, Saúde, Educação, Agropecuária e Assistência Social, além da Emater/RS e Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

A solenidade de premiação ocorrerá em 16 de abril de 2026, com início às 19h30, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O evento reunirá representantes de diversos municípios do Estado, destacando projetos de destaque que servem de exemplo para toda a sociedade.

Para o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli estar entre os finalistas já representa uma grande conquista para o município, reafirmando o empenho da gestão municipal em buscar soluções sustentáveis e inovadoras.

A expectativa agora é pela premiação, que reconhece e valoriza iniciativas que fazem a diferença no desenvolvimento local e regional.


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