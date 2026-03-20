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Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação com orgulho de sua história e olhar firme no futuro

Município marca trajetória construída com trabalho, união e superação desde os primeiros colonizadores até a conquista da autonomia em 1992

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
20/03/2026 às 21h13
Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação com orgulho de sua história e olhar firme no futuro
(Foto: Divulgação Prefeitura de Barra do Guarita)

Nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, o município de Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação político-administrativa, reafirmando uma trajetória marcada pela coragem, pelo trabalho e pela determinação de seu povo. A data representa mais do que um marco no calendário: simboliza a consolidação de uma identidade construída ao longo de décadas, com base na união da comunidade e na valorização de suas origens.

A história de Barra do Guarita remonta ao ano de 1936, quando teve início o processo de povoamento mais intenso da região. Colonos vindos de áreas serranas chegaram ao Noroeste do Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades, encontrando terras férteis e um ambiente propício para recomeçar. O nome do município tem origem no ponto geográfico conhecido como “Barra”, formado pelo encontro do Rio Guarita com o Rio Uruguai. A localização estratégica, próxima à divisa com Santa Catarina, também contribuiu para que a região fosse associada a um ponto de vigilância ou “guarita”.


(Foto: Rota do Yucumã)

Antes de conquistar sua autonomia, Barra do Guarita foi distrito de Tenente Portela, condição estabelecida em 1963. No entanto, o desejo de independência administrativa cresceu junto com o desenvolvimento local. Após intensa mobilização da comunidade, a emancipação foi oficialmente conquistada em 20 de março de 1992, marcando o início de uma nova fase na história do município.


(Foto: Rota do Yucumã)

Ao completar 34 anos, Barra do Guarita celebra não apenas sua emancipação, mas também o esforço de gerações que contribuíram para o seu crescimento. É um momento de reconhecimento ao passado, de valorização do presente e de esperança no futuro. A data reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de uma comunidade que segue firme, escrevendo diariamente novos capítulos de sua história.


(Foto: Divulgação prefeitura de Barra do Guarita)



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