Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação com orgulho de sua história e olhar firme no futuro

Nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, o município de Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação político-administrativa, reafirmando uma trajetória marcada pela coragem, pelo trabalho e pela determinação de seu povo. A data representa mais do que um marco no calendário: simboliza a consolidação de uma identidade construída ao longo de décadas, com base na união da comunidade e na valorização de suas origens.

A história de Barra do Guarita remonta ao ano de 1936, quando teve início o processo de povoamento mais intenso da região. Colonos vindos de áreas serranas chegaram ao Noroeste do Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades, encontrando terras férteis e um ambiente propício para recomeçar. O nome do município tem origem no ponto geográfico conhecido como “Barra”, formado pelo encontro do Rio Guarita com o Rio Uruguai. A localização estratégica, próxima à divisa com Santa Catarina, também contribuiu para que a região fosse associada a um ponto de vigilância ou “guarita”.





(Foto: Rota do Yucumã)





Antes de conquistar sua autonomia, Barra do Guarita foi distrito de Tenente Portela, condição estabelecida em 1963. No entanto, o desejo de independência administrativa cresceu junto com o desenvolvimento local. Após intensa mobilização da comunidade, a emancipação foi oficialmente conquistada em 20 de março de 1992, marcando o início de uma nova fase na história do município.





(Foto: Rota do Yucumã)





Ao completar 34 anos, Barra do Guarita celebra não apenas sua emancipação, mas também o esforço de gerações que contribuíram para o seu crescimento. É um momento de reconhecimento ao passado, de valorização do presente e de esperança no futuro. A data reforça o sentimento de pertencimento e orgulho de uma comunidade que segue firme, escrevendo diariamente novos capítulos de sua história.