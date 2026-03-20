Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Derrubadas celebra 34 anos com festa, história e força no turismo ecológico

Programação reúne comunidade em eventos culturais e esportivos, enquanto município se destaca como referência turística no Noroeste gaúcho

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
20/03/2026 às 20h51 Atualizada em 20/03/2026 às 21h31
Derrubadas celebra 34 anos com festa, história e força no turismo ecológico
(Foto: Turismo e Cia)

O município de Derrubadas celebra nesta sexta-feira, 20 de março, seus 34 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar a data, a cidade preparou uma programação especial com diversas atividades voltadas à comunidade, incluindo encontros, competições esportivas e ações culturais, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o orgulho dos moradores.

Entre os principais destaques estão o tradicional encontro de mulheres, campeonatos esportivos e desafios de ciclismo, que envolvem pessoas de diferentes idades e reforçam a integração entre os munícipes. Mais do que um momento festivo, o aniversário também evidencia o crescimento de Derrubadas como um importante destino turístico na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, impulsionado pelo Parque Estadual do Turvo, uma das maiores áreas de preservação ambiental do Estado, com mais de 17 mil hectares.



(Foto: Jalmo Fornari)

Dentro do parque está o Salto do Yucumã, reconhecido como a maior queda d’água longitudinal do mundo, com extensão superior a 1.800 metros. O local é um dos principais atrativos naturais da região, atraindo visitantes de diversas partes do país e contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo ecológico, geração de renda e novas oportunidades para a população.


(Foto: Divulgação Redes Sociais)

A trajetória de Derrubadas, no entanto, começa muito antes da emancipação. Por volta de 1930, os primeiros colonizadores chegaram à região e encontraram uma vasta área de mata derrubada, característica que deu origem ao nome do município. Conforme registros históricos, o local era explorado por madeireiros liderados por Pedro Garcia, com apoio do então interventor General Flores da Cunha, realizando a extração de madeira em grande escala até 1937, quando as atividades foram interrompidas após a queda do Estado Novo, deixando marcas profundas na paisagem e na história local.


(Foto: Diones Roberto Becker)



(Foto: Viagensecaminhos.com)




■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação Prefeitura de Barra do Guarita)
Aniversário Há 2 horas

Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação com orgulho de sua história e olhar firme no futuro

Município marca trajetória construída com trabalho, união e superação desde os primeiros colonizadores até a conquista da autonomia em 1992

 (Foto: Reprodução / Viagens e Caminhos.com)
Aniversário Há 5 horas

Derrubadas celebra 34 anos de emancipação nesta sexta-feira

Município comemora trajetória de conquistas e identidade construída ao longo das décadas.

 (Foto: Clube de Mães Santa Catarina de Braga)
Braga Há 15 horas

Braga: Clube de Mães promoveu evento especial e reforçou a valorização feminina no Dia da Mulher

A iniciativa proporcionou às sócias uma tarde acolhedora e significativa, evidenciando o papel ativo do clube na valorização e fortalecimento das mulheres da comunidade.

 (Foto: Diones Roberto Becker)
Comemoração Há 3 dias

CRAS de Derrubadas celebra 34 anos do município

Programação especial reuniu autoridades e comunidade com atividades culturais e homenagem à trajetória local

 (Tabelas: Observador Regional)
Emenda Parlamentar Há 5 dias

Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Os valores foram destinados por dois deputados federais, dois senadores e uma emenda de relator

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
23° Sensação
1.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

PMs são condenados por fraudarem local da morte da jovem Kathlen Romeu
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado habilita novo centro de atendimento do Programa TEAcolhe em Estância Velha
Economia Há 2 horas

Governo fiscalizou 1,1 mil postos de combustíveis para evitar abusos
Aniversário Há 2 horas

Barra do Guarita celebra 34 anos de emancipação com orgulho de sua história e olhar firme no futuro
Aniversário Há 2 horas

Derrubadas celebra 34 anos com festa, história e força no turismo ecológico

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,365,85 +0,07%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias