Derrubadas celebra 34 anos com festa, história e força no turismo ecológico

O município de Derrubadas celebra nesta sexta-feira, 20 de março, seus 34 anos de emancipação político-administrativa. Para comemorar a data, a cidade preparou uma programação especial com diversas atividades voltadas à comunidade, incluindo encontros, competições esportivas e ações culturais, fortalecendo o sentimento de pertencimento e o orgulho dos moradores.

Entre os principais destaques estão o tradicional encontro de mulheres, campeonatos esportivos e desafios de ciclismo, que envolvem pessoas de diferentes idades e reforçam a integração entre os munícipes. Mais do que um momento festivo, o aniversário também evidencia o crescimento de Derrubadas como um importante destino turístico na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, impulsionado pelo Parque Estadual do Turvo, uma das maiores áreas de preservação ambiental do Estado, com mais de 17 mil hectares.







(Foto: Jalmo Fornari)





Dentro do parque está o Salto do Yucumã, reconhecido como a maior queda d’água longitudinal do mundo, com extensão superior a 1.800 metros. O local é um dos principais atrativos naturais da região, atraindo visitantes de diversas partes do país e contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo ecológico, geração de renda e novas oportunidades para a população.





(Foto: Divulgação Redes Sociais)





A trajetória de Derrubadas, no entanto, começa muito antes da emancipação. Por volta de 1930, os primeiros colonizadores chegaram à região e encontraram uma vasta área de mata derrubada, característica que deu origem ao nome do município. Conforme registros históricos, o local era explorado por madeireiros liderados por Pedro Garcia, com apoio do então interventor General Flores da Cunha, realizando a extração de madeira em grande escala até 1937, quando as atividades foram interrompidas após a queda do Estado Novo, deixando marcas profundas na paisagem e na história local.