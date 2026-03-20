CPI do Crime Organizado ouve Pedro Taques e Martha Graeff na quarta-feira

Reunião da CPI do Crime Organizado, no último dia 18 de março - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Estão previstos para esta quarta-feira (25), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, os depoimentos de Pedro Taques, ex-senador e ex-governador de Mato Grosso, e da influenciadora digital Martha Graeff. A sessão tem início às 9h.

Os depoentes comparecerão à comissão na condição de testemunhas.

Os requerimentos de convocação de Pedro Taques ( REQ 215/2026 e REQ 249/2026 ) foram apresentados pelos senadores Alessandro Vieira (MDB-SE) e Rogério Carvalho (PT-SE).

Advogado, Pedro Taques passou a representar entidades sindicais de servidores públicos estaduais em denúncias relacionadas a irregularidades no sistema de crédito consignado operado em Mato Grosso. Ao longo de 2025, ressaltam os senadores, Taques afirmou haver fortes indícios de fraudes em contratos firmados com a empresa Capital Consig, que teriam causado prejuízos financeiros a cerca de 14 mil servidores públicos estaduais.

Graeff é ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, atualmente preso em uma investigação de fraudes financeiras. O requerimento de convocação da influenciadora ( REQ 245/2026 ) foi apresentado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES). Ao justificá-lo, ele cita informações e reportagens que indicam diálogos entre Daniel Vorcaro e Graeff, nos quais teriam sido mencionadas tratativas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

“Tais comunicações levantam questionamentos relevantes acerca da natureza dessas interlocuções, das circunstâncias em que ocorreram e de eventuais desdobramentos relacionados a investigações, decisões judiciais ou estratégias envolvendo interesses financeiros e institucionais”, ressalta Marcos do Val em seu requerimento.

Também está prevista oitiva de Martha Graeff na CPMI do INSS, nesta segunda (23).