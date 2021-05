Câmara dos Deputados aprova MP do novo salário mínimo de R$ 1.100,00

A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da Medida Provisória (MP) que fixou o salário mínimo no valor de R$ 1.100,00. Trata-se de um aumento de 5,26% (R$ 55,00) em relação ao valor do ano passado, de R$ 1.045,00. A MP ainda passará por análise do Senado.

O valor proposto pelo Governo Federal para este ano corresponde à variação de 5,22% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no período de janeiro a dezembro de 2020. O INPC apura a inflação mensal das famílias com renda de um a cinco salários mínimos. Como os preços subiram neste ano, as projeções do Governo Federal mudaram. Na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) havia sido sugerido um salário mínimo de R$ 1.088,00.

Alguns deputados reclamaram do reajuste fixado pelo Palácio do Planalto. Para eles, o aumento não contempla a escalada da inflação e da crise econômica gerada pela pandemia.

