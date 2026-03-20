Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Braga: Clube de Mães promoveu evento especial e reforçou a valorização feminina no Dia da Mulher

A iniciativa proporcionou às sócias uma tarde acolhedora e significativa, evidenciando o papel ativo do clube na valorização e fortalecimento das mulheres da comunidade.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Clube de Mães Santa Catarina de Braga
20/03/2026 às 07h50
Braga: Clube de Mães promoveu evento especial e reforçou a valorização feminina no Dia da Mulher
(Foto: Clube de Mães Santa Catarina de Braga)

O protagonismo feminino ganhou destaque no último sábado (14), em Braga, com a realização de um evento especial promovido pelo Clube de Mães Santa Catarina alusivo ao Dia da Mulher. A programação, realizada no Salão Paroquial, foi marcada pela organização, sensibilidade e cuidado com cada detalhe — méritos que refletem o comprometimento da diretoria da entidade.

A iniciativa proporcionou às sócias uma tarde acolhedora e significativa, evidenciando o papel ativo do clube na valorização e fortalecimento das mulheres da comunidade. Um dos pontos altos do encontro foi a palestra ministrada pela terapeuta Lizi Tremtim, que abordou o tema “Mulher em Primeiro Lugar”, trazendo reflexões importantes sobre autoestima, autocuidado e empoderamento feminino.

Após o momento de aprendizado e troca de experiências, as participantes foram recepcionadas com um chá preparado com carinho, seguido da entrega de mimos, gesto que simbolizou o reconhecimento e a valorização de cada mulher presente.

A diretoria do Clube de Mães Santa Catarina foi amplamente elogiada pela dedicação e organização do evento, demonstrando, mais uma vez, o compromisso em promover ações que fortalecem os vínculos comunitários e incentivam o protagonismo feminino. Iniciativas como esta reforçam a importância de espaços de convivência que acolhem, inspiram e transformam realidades.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Diones Roberto Becker)
Comemoração Há 3 dias

CRAS de Derrubadas celebra 34 anos do município

Programação especial reuniu autoridades e comunidade com atividades culturais e homenagem à trajetória local

 (Tabelas: Observador Regional)
Emenda Parlamentar Há 4 dias

Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Os valores foram destinados por dois deputados federais, dois senadores e uma emenda de relator

 (Foto: Reprodução)
Emenda Parlamentar Há 7 dias

Tenente Portela recebe mais de R$ 7,2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

De acordo com o levantamento, os recursos destinados a Tenente Portela foram indicados por onze deputados federais, dois senadores, além de três emendas de comissões, vinculados a seis partidos políticos.

 (Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)
Infraestrutura Há 1 semana

Convênio garante recursos para pavimentação de ruas em Tenente Portela

Projeto prevê asfalto em mais de 1,4 km das ruas Walter Fries e Xavante; investimento total é de R$ 1,937 milhão, com recursos do programa estadual Pavimenta 3 e contrapartida do município

 Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela
Tenente Portela Há 1 semana

Tenente Portela garante R$ 250 mil para reforçar a saúde

Emenda parlamentar será destinada ao Fundo Municipal de Saúde para fortalecer a atenção primária

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
25° Sensação
2.1 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Justiça Eleitoral Há 4 minutos

Justiça Eleitoral confirma decisão e rejeita acusação de fraude à cota de gênero em Miraguaí
Tecnologia Há 10 minutos

Brasil integra top 10 em uso de energia solar
Câmara Há 10 minutos

Projeto aprovado em comissão permite que motorista com CNH tipo B dirija carros elétricos de até 4.250 kg
Ação Policial Há 18 minutos

Com apoio da Brigada Militar, Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Horizontina
Tecnologia Há 47 minutos

ABB investe US$ 75 milhões na Índia para expandir manufatura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,50%
Euro
R$ 6,08 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,139,44 -0,34%
Ibovespa
180,270,63 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias