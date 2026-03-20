Braga: Clube de Mães promoveu evento especial e reforçou a valorização feminina no Dia da Mulher

O protagonismo feminino ganhou destaque no último sábado (14), em Braga, com a realização de um evento especial promovido pelo Clube de Mães Santa Catarina alusivo ao Dia da Mulher. A programação, realizada no Salão Paroquial, foi marcada pela organização, sensibilidade e cuidado com cada detalhe — méritos que refletem o comprometimento da diretoria da entidade.

A iniciativa proporcionou às sócias uma tarde acolhedora e significativa, evidenciando o papel ativo do clube na valorização e fortalecimento das mulheres da comunidade. Um dos pontos altos do encontro foi a palestra ministrada pela terapeuta Lizi Tremtim, que abordou o tema “Mulher em Primeiro Lugar”, trazendo reflexões importantes sobre autoestima, autocuidado e empoderamento feminino.

Após o momento de aprendizado e troca de experiências, as participantes foram recepcionadas com um chá preparado com carinho, seguido da entrega de mimos, gesto que simbolizou o reconhecimento e a valorização de cada mulher presente.

A diretoria do Clube de Mães Santa Catarina foi amplamente elogiada pela dedicação e organização do evento, demonstrando, mais uma vez, o compromisso em promover ações que fortalecem os vínculos comunitários e incentivam o protagonismo feminino. Iniciativas como esta reforçam a importância de espaços de convivência que acolhem, inspiram e transformam realidades.





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