Hospital Regional de Santa Maria terá mais 20 leitos clínicos para tratamento de Covid-19

Referência na região central do Estado, o Hospital Regional de Santa Maria passará a contar, em junho, com mais 20 leitos clínicos de retaguarda para atendimento de pacientes com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomada durante uma reunião, nesta semana, entre a secretária da Saúde, Arita Bergmann, a secretária adjunta, Aglaé Regina da Silva, e o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon.

A estrutura do hospital é formada atualmente por 38 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos com Covid-19 e por 40 leitos clínicos. Com os novos 20 que serão inaugurados, a estrutura passa a um total de 98 leitos destinados ao tratamento de Covid-19.

Conforme Aglaé, todas as medidas para a entrada em funcionamento desses leitos estão sendo providenciadas, como contratação de recursos humanos para a formação de equipes e aquisição de camas, entre outras. “A nossa previsão é que até 8 de junho essas vagas estejam prontas para receber os pacientes com coronavírus, pois a taxa de ocupação dos atuais 40 leitos clínicos da instituição é sempre muito elevada, chegando a 95%”, destacou.

A secretária Arita afirmou que o Hospital Regional já está qualificado e preparado para o tratamento de Covid-19. “Esses novos leitos clínicos potencializarão ainda mais o atendimento na instituição", afirmou, acrescentando que essas novas vagas darão um fôlego para a rede hospitalar da macrorregião Centro-Oeste.

Na última semana, a macrorregião foi classificada pelo Comitê de Crise em situação de Alerta pelo Sistema 3A do governo do Estado, instituído recentemente para monitoramento dos indicadores da pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul.