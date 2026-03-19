Congresso celebrará 80 anos de Sesc e Senac em sessão no Plenário do Senado

Homenagem ao Sistema S, em 2025; desta vez, sessão solene celebra 80 anos de Sesc e Senac - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em homenagem aos 80 anos do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Congresso Nacional promove sessão solene no Plenário do Senado Federal na próxima quarta-feira (25), às 10h.

A cerimônia foi solicitada em requerimento ( REQ 4/2026 – Mesa ) pelo deputado Cleber Verde (MDB-MA) e pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG). O objetivo é reconhecer a trajetória das duas instituições, criadas em 1946.

O Sesc desenvolve ações nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, lazer e turismo, com atendimento a trabalhadores do setor e à população em geral. O Senac é voltado à educação profissional e já atendeu mais de 78 milhões de pessoas em todo o país, com oferta de cursos de formação e capacitação em diferentes áreas.

“As instituições reafirmam sua missão de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, com excelência educacional, compromisso com a inclusão e forte articulação com os setores público e privado”, ressaltam os autores do requerimento sobre o papel das entidades ao longo de suas trajetórias.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly