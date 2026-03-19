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Irã volta a atacar Catar após Trump ameaçar destruir campo de gás Pars

Segundo ataque iraniano contra instalações do Catar ocorreu hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 13h08

O Irã voltou a atacar instalações de gás natural no Catar na madrugada desta quinta-feira (19), após o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçar destruir a totalidade do campo de gás iraniano South Pars, o maior do mundo, que já havia sido atacado por Israel no dia anterior.

A empresa petroleira do Catar, a Catar Energy, comunicou que várias de suas instalações de gás natural liquefeito (GNL) foram alvos de ataques com mísseis, “causando incêndios de grandes proporções e extensos danos adicionais”.

É o segundo ataque do Irã contra infraestrutura energética da monarquia árabe aliada dos EUA na região. O primeiro ataque ocorreu na quarta-feira (18) contra a refinaria de Ras Laffan, causando também “danos extensos”, segundo a Catar Energy.

O segundo ataque ocorreu após Trump informar que foi Israel o responsável pelos ataques contra o campo de gás Pars, que o Irã divide com o Catar no Golfo Pérsico. Segundo o norte-americano, Tel Aviv não faria novos ataques contra infraestrutura energética do país persa.

“A menos que o Irã, imprudentemente, decida atacar um país inocente, nesse caso, o Catar. Nessa situação, os EUA, com ou sem a ajuda ou consentimento de Israel, explodirão massivamente a totalidade do campo de gás de South Pars com uma força e potência jamais vistas ou testemunhadas pelo Irã”, afirmou Trump em uma rede social.

A chefe da Casa Branca acrescentou que não quer autorizar esse nível de violência, “mas se o GNL do Catar for atacado novamente, não hesitarei em fazê-lo”.

Aviso

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araghchi, advertiu, nesta quinta-feira, que o Irã não demonstrará mais contenção se suas infraestruturas forem alvejadas novamente.

“Nossa resposta ao ataque de Israel à nossa infraestrutura empregou uma fração de nosso poder. A única razão para a contenção foi o respeito ao pedido de desescalada. Nenhuma restrição caso nossas infraestruturas sejam atingidas novamente. Qualquer fim para esta guerra deve abordar os danos causados às nossas instalações civis”, afirmou.

Após os ataques contra o campo de gás South Pars, o Irã ameaçou cinco instalações de processamento de petróleo e gás no Catar, na Arábia Saudita, e nos Emirados Árabes Unidos . A escalada do conflito tem elevado o preço do petróleo no mercado global.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) advertiu que atacar as instalações energéticas do Irã foi um grave erro de cálculo.

“Caso tal ato se repita, ataques subsequentes contra as redes energéticas tanto do agressor quanto de seus aliados persistirão até que sejam completamente destruídas, com uma resposta que excederá em muito a intensidade das operações anteriores”, diz comunicado da Guarda Revolucionária.

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