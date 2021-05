Vacinação dos portuários de Porto Alegre começou nesta sexta-feira (28)

Os portuários que atuam no Porto de Porto Alegre iniciaram, na manhã desta sexta-feira, a vacinação contra a Covid-19. A imunização deste grupo começou pelos servidores lotados na capital, trabalhadores portuários avulsos, terceirizados e integrantes do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO).

A vacinação ocorreu a partir das 8h na Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico. A aplicação contou com o apoio da Secretaria de Saúde de Porto Alegre e se estendeu até as 17h. Para receber a dose, era necessário apresentar um documento de identificação.

Os portuários que estiverem impedidos de comparecer por questões de saúde poderão tomar a vacina posteriormente, de acordo com a disponibilidade. Os trabalhadores que não foram contemplados nesta listagem deverão entrar no próximo lote disponível.

A vacinação de portuários no município de Rio Grande começará às 8h30 de sábado (29/5) e seguirá ao longo da semana, a fim de evitar formação de filas e aglomerações. Em Pelotas, o início será na terça-feira (1/6), a partir das 9h.