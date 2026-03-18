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Nasa marca lançamento da missão Artemis II para abril

Astronautas voltam à órbita da Lua após mais de 50 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 14h33

A Nasa anunciou para o dia 1º de abril a primeira oportunidade de lançamento da missão Artemis II, que levará astronautas para uma viagem ao redor da Lua pela primeira vez após mais de meio século.

Se o voo não der certo, por causa das condições climáticas, uma nova tentativa pode ser feita no dia seguinte, ou enquanto estiver aberta a janela de lançamento.
Os quatro astronautas - uma mulher e três homens – começam a quarentena pré-lançamento nesta quarta-feira (18). A chegada ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, está prevista para o dia 27 de março.

Para o cronograma dar certo, o foguete Artemis II deve ser levado do Edifício de Montagem até a Plataforma de Lançamento até a próxima sexta-feira (20). Esse trajeto leva 12 horas para ser feito, e a Nasa vai transmitir a transferência do foguete ao vivo.

Além de ser o primeiro voo tripulado em direção à Lua em mais de cinco décadas, a Artemis II deverá bater marcos inéditos para a exploração espacial. Será a missão que enviará humanos para mais longe do que qualquer pessoa chegou desde a missão Apollo 13.

Em coletiva, o chefe da equipe de Gerenciamento da Missão, John Honeycutt, enfatizou que, embora exista um risco histórico associado ao sucesso no lançamento de voos tão espaçados - o lançamento da Artemis I foi em 2022 -, a probabilidade de sucesso é melhor que o risco da primeira missão.

Enquanto a tripulação percorrer a órbita da Lua a bordo da espaçonave Orion, qualquer pessoa com acesso à internet poderá rastrear a localização dos astronautas, incluindo a distância da Terra, a distância da Lua e a duração da missão, que será de dez dias até o retorno para a Terra. O acesso já está disponível no site da Nasa.

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