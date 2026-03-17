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CRAS de Derrubadas celebra 34 anos do município

Programação especial reuniu autoridades e comunidade com atividades culturais e homenagem à trajetória local

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Derrubadas
17/03/2026 às 20h42
CRAS de Derrubadas celebra 34 anos do município
(Foto: Diones Roberto Becker)

O CRAS de Derrubadas realizou nesta segunda-feira, 16, uma programação especial em comemoração aos 34 anos de emancipação do município.

O encontro reuniu o prefeito Miro Mulbeier, o vice-prefeito Cristiano Carvalho, a secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, além de secretários municipais, vereadores, equipes técnicas e usuários atendidos pelo serviço.

Durante a programação, foram apresentadas atividades culturais e expostos trabalhos desenvolvidos pelos participantes do CRAS, destacando o envolvimento da comunidade e os resultados das ações desenvolvidas.

A celebração contou ainda com o corte do bolo e o canto de parabéns, marcando a data e valorizando a trajetória do município.


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