CRAS de Derrubadas celebra 34 anos do município

O CRAS de Derrubadas realizou nesta segunda-feira, 16, uma programação especial em comemoração aos 34 anos de emancipação do município.

O encontro reuniu o prefeito Miro Mulbeier, o vice-prefeito Cristiano Carvalho, a secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, além de secretários municipais, vereadores, equipes técnicas e usuários atendidos pelo serviço.

Durante a programação, foram apresentadas atividades culturais e expostos trabalhos desenvolvidos pelos participantes do CRAS, destacando o envolvimento da comunidade e os resultados das ações desenvolvidas.

A celebração contou ainda com o corte do bolo e o canto de parabéns, marcando a data e valorizando a trajetória do município.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp







