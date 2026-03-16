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Auditor do MTE fala de riscos psicossociais na gestão de SST

Live terá como foco a atualização técnica sobre como os riscos psicossociais devem ser identificados, registrados e gerenciados no Inventário de Ri...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 19h38
Auditor do MTE fala de riscos psicossociais na gestão de SST
Freepik

A inclusão dos riscos psicossociais na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) será tema de uma live que a RSData realiza no dia 19 de março, às 14h, sob o título "Riscos Psicossociais na Fiscalização e no GRO/PGR", com participação do auditor-fiscal do Trabalho Mauro Marques Müller, do Ministério do Trabalho e Emprego.

O especialista atuou na coordenação do grupo técnico tripartite responsável pela revisão do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) na NR-1 e da NR-17 – Ergonomia e esclarecerá dúvidas de empresas e profissionais de todo o país, sob a ótica da fiscalização e das novas exigências regulatórias.

A transmissão terá como foco a atualização técnica sobre como os riscos psicossociais devem ser identificados, registrados e gerenciados no Inventário de Riscos e nos Planos de Ação, considerando as novas diretrizes normativas.

Com a atualização da NR-1, os fatores de risco psicossociais — relacionados à forma como o trabalho é organizado, gerenciado e executado — passaram a integrar formalmente o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), devendo constar no inventário de riscos das organizações ao lado dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Esses fatores podem incluir, por exemplo, excesso de carga de trabalho, metas incompatíveis com a realidade operacional, assédio moral, falhas na comunicação organizacional ou falta de suporte da liderança — situações que, quando não gerenciadas, podem afetar a saúde mental e física dos trabalhadores.

Embora a exigência já esteja em vigor, o Ministério do Trabalho estabeleceu um período inicial de caráter educativo para adaptação das empresas, com a fiscalização punitiva prevista para iniciar a partir de maio de 2026.

Nesse contexto, a live da RSData busca esclarecer pontos críticos da nova regulamentação, incluindo o enquadramento legal dos riscos psicossociais, a relação entre NR-1 e NR-17, o papel do GRO e como a Auditoria-Fiscal do Trabalho deverá avaliar as evidências técnicas apresentadas pelas empresas.

Durante o evento, os participantes poderão enviar perguntas diretamente ao auditor e acessar materiais técnicos e conteúdos complementares sobre o tema.

O encontro é voltado a profissionais que atuam nas áreas de Segurança e Saúde do Trabalho, Recursos Humanos, compliance, jurídico trabalhista e gestão empresarial, além de consultores e especialistas que acompanham a evolução das normas de SST no Brasil.

A transmissão será realizada on-line, com acesso gratuito mediante inscrição.

Serviço:
Live: Riscos Psicossociais na Fiscalização e no GRO/PGR
Data: 19 de março
Horário: 14h
Participação: Mauro Marques Müller – Auditor Fiscal do Trabalho (MTE)
Realização: RSData
Link: https://www.linkedin.com/events/7433249927746543616

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