Terça, 17 de Março de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tecnologia ganha espaço nas principais corridas de rua

Smartwatches voltados à performance ampliam presença em eventos esportivos e oferecem métricas avançadas para corredores amadores e profissionais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 18h54
Tecnologia ganha espaço nas principais corridas de rua
Freepik

A popularização das corridas de rua no Brasil tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao acompanhamento de desempenho esportivo. Smartwatches especializados em corrida passaram a incorporar métricas avançadas que ajudam atletas e praticantes a monitorar ritmo, esforço e recuperação ao longo dos treinos e competições.

Esse movimento também tem ampliado a presença de dispositivos esportivos em grandes provas. Um exemplo é a 30ª Maratona Internacional de São Paulo, marcada para o dia 12 de abril, com largada e chegada nas proximidades do Parque Ibirapuera. A competição reúne milhares de participantes em percursos de 7 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Corrida das Nações de 5 km, realizada no dia anterior.

Na edição deste ano, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 será utilizado como relógio oficial da prova. O smartwatch foi desenvolvido com foco específico em corrida e incorpora ferramentas voltadas ao monitoramento de desempenho e planejamento de treinos.

"A corrida de rua tem crescido muito no Brasil, e participar de um evento tão tradicional e significativo quanto a Maratona Internacional de São Paulo reforça nosso compromisso com a comunidade de corredores. O HUAWEI WATCH GT Runner 2 foi desenvolvido justamente para apoiar atletas em todas as etapas do processo, oferecendo dados precisos e ferramentas inteligentes para evoluir com segurança e consistência", afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei no Brasil.

O dispositivo foi criado em colaboração com atletas de elite e com o dsm-firmenich Running Team, equipe internacional da qual faz parte o maratonista Eliud Kipchoge, considerado um dos maiores corredores de longa distância da história. O atleta participou do processo de desenvolvimento do relógio ao lado da Huawei, contribuindo com testes e feedback para aprimorar métricas de desempenho e recursos voltados ao treinamento de corrida.

Entre as funcionalidades do modelo está o algoritmo não invasivo de detecção do limiar de lactato, que permite estimar a intensidade ideal de treino e acompanhar a evolução da resistência muscular. O relógio também mede potência na corrida, indicador que expressa a intensidade absoluta do esforço e oferece uma análise mais detalhada do desempenho durante a atividade.

Outro recurso disponível é o Modo Maratona Inteligente, que acompanha provas reconhecidas pelo selo World Athletics Label Road Races, certificação concedida pela World Athletics a corridas que atendem critérios de organização, segurança e precisão de percurso. Com essa função, o dispositivo fornece orientação de ritmo e acompanhamento de desempenho ao longo da prova.

O relógio também conta com sensores voltados ao monitoramento de saúde, incluindo acompanhamento de frequência cardíaca, além de recursos para gestão de carga de treino. Segundo a fabricante, o modelo possui autonomia de até 14 dias em uso leve, cerca de uma semana em uso típico e até 35 horas de atividade contínua ao ar livre com GPS ativo.

Com 10,7 mm de espessura e 43,5 gramas, o dispositivo utiliza estrutura em liga de titânio nanomoldado e arquitetura de antena flutuante 3D, tecnologia que amplia a precisão de posicionamento durante atividades ao ar livre, especialmente em ambientes urbanos.

O smartwatch é compatível com smartphones Android e iOS, permitindo o acompanhamento de dados de treino e saúde por meio do aplicativo Huawei Health.Estratégias de aproximação com a comunidade esportiva

A participação em eventos de corrida faz parte de um movimento mais amplo de aproximação entre fabricantes de tecnologia e comunidades esportivas. Nos últimos anos, empresas do setor têm ampliado iniciativas que conectam produtos, experiências e atividades físicas.

Durante a Maratona Internacional de São Paulo, a Huawei também contará com um grupo de corredores formado por clientes, influenciadores e atletas. A iniciativa integra o selo Active Rings, voltado à promoção de atividades esportivas e bem-estar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de DC Studio no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Zanshin celebra 21 anos do SiGA com novo branding e IA

A Zanshin Software, empresa do Rio Grande do Sul, celebra os 21 anos do SiGA — Sistema de Gestão de Agências de Propaganda — apresentando seu novo ...

 LightFieldStudios
Tecnologia Há 4 horas

IA no trabalho cresce, mas confiança não acompanha

O Barômetro Global de Talentos 2026, do ManpowerGroup, mostra que o uso regular de inteligência artificial entre profissionais aumentou globalmente...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Auditor do MTE fala de riscos psicossociais na gestão de SST

Live terá como foco a atualização técnica sobre como os riscos psicossociais devem ser identificados, registrados e gerenciados no Inventário de Ri...

 Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Projeto transforma dados de lojas virtuais em uma cidade

Um novo projeto brasileiro, Empreender City, transforma dados de vendas do e-commerce em uma cidade digital, onde lojas virtuais aparecem como préd...
Tecnologia Há 6 horas

ABCD anuncia Lina como nova parceira da associação

Acordo oferece condições especiais para fintechs que integram quadro de filiadas da Associação Brasileira de Crédito Digital

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
19° Sensação
0.11 km/h Vento
92% Umidade
100% (5.8mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Quarta
32° 18°
Quinta
34° 22°
Sexta
35° 18°
Sábado
35° 22°
Domingo
35° 22°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 18 minutos

Defesa de PM morta diz que coronel foi denunciado por ex-mulher
Estradas Há 18 minutos

Eduardo Leite dá ordem de início a novo viaduto e duplicação de trecho concedido da ERS-122 no contorno norte de Caxias do Sul
Justiça Há 3 horas

Mendonça proíbe CPMI do INSS de acessar dados de Vorcaro em sala-cofre
Saúde Há 3 horas

Encontros municipais para debater rumos do SUS começam nesta segunda
Educação Há 3 horas

Governo anuncia R$ 60 milhões para reconstrução de escolas em MG

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,02%
Euro
R$ 6,01 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 414,213,43 +0,56%
Ibovespa
179,875,44 pts 1.25%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6977 (16/03/26)
06
18
43
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3637 (16/03/26)
03
04
06
07
08
09
10
11
12
16
17
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias