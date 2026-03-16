Tecnologia ganha espaço nas principais corridas de rua

A popularização das corridas de rua no Brasil tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao acompanhamento de desempenho esportivo. Smartwatches especializados em corrida passaram a incorporar métricas avançadas que ajudam atletas e praticantes a monitorar ritmo, esforço e recuperação ao longo dos treinos e competições.

Esse movimento também tem ampliado a presença de dispositivos esportivos em grandes provas. Um exemplo é a 30ª Maratona Internacional de São Paulo, marcada para o dia 12 de abril, com largada e chegada nas proximidades do Parque Ibirapuera. A competição reúne milhares de participantes em percursos de 7 km, 10 km, 21 km e 42 km, além da Corrida das Nações de 5 km, realizada no dia anterior.

Na edição deste ano, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 será utilizado como relógio oficial da prova. O smartwatch foi desenvolvido com foco específico em corrida e incorpora ferramentas voltadas ao monitoramento de desempenho e planejamento de treinos.

"A corrida de rua tem crescido muito no Brasil, e participar de um evento tão tradicional e significativo quanto a Maratona Internacional de São Paulo reforça nosso compromisso com a comunidade de corredores. O HUAWEI WATCH GT Runner 2 foi desenvolvido justamente para apoiar atletas em todas as etapas do processo, oferecendo dados precisos e ferramentas inteligentes para evoluir com segurança e consistência", afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei no Brasil.

O dispositivo foi criado em colaboração com atletas de elite e com o dsm-firmenich Running Team, equipe internacional da qual faz parte o maratonista Eliud Kipchoge, considerado um dos maiores corredores de longa distância da história. O atleta participou do processo de desenvolvimento do relógio ao lado da Huawei, contribuindo com testes e feedback para aprimorar métricas de desempenho e recursos voltados ao treinamento de corrida.

Entre as funcionalidades do modelo está o algoritmo não invasivo de detecção do limiar de lactato, que permite estimar a intensidade ideal de treino e acompanhar a evolução da resistência muscular. O relógio também mede potência na corrida, indicador que expressa a intensidade absoluta do esforço e oferece uma análise mais detalhada do desempenho durante a atividade.

Outro recurso disponível é o Modo Maratona Inteligente, que acompanha provas reconhecidas pelo selo World Athletics Label Road Races, certificação concedida pela World Athletics a corridas que atendem critérios de organização, segurança e precisão de percurso. Com essa função, o dispositivo fornece orientação de ritmo e acompanhamento de desempenho ao longo da prova.

O relógio também conta com sensores voltados ao monitoramento de saúde, incluindo acompanhamento de frequência cardíaca, além de recursos para gestão de carga de treino. Segundo a fabricante, o modelo possui autonomia de até 14 dias em uso leve, cerca de uma semana em uso típico e até 35 horas de atividade contínua ao ar livre com GPS ativo.

Com 10,7 mm de espessura e 43,5 gramas, o dispositivo utiliza estrutura em liga de titânio nanomoldado e arquitetura de antena flutuante 3D, tecnologia que amplia a precisão de posicionamento durante atividades ao ar livre, especialmente em ambientes urbanos.

O smartwatch é compatível com smartphones Android e iOS, permitindo o acompanhamento de dados de treino e saúde por meio do aplicativo Huawei Health.Estratégias de aproximação com a comunidade esportiva

A participação em eventos de corrida faz parte de um movimento mais amplo de aproximação entre fabricantes de tecnologia e comunidades esportivas. Nos últimos anos, empresas do setor têm ampliado iniciativas que conectam produtos, experiências e atividades físicas.

Durante a Maratona Internacional de São Paulo, a Huawei também contará com um grupo de corredores formado por clientes, influenciadores e atletas. A iniciativa integra o selo Active Rings, voltado à promoção de atividades esportivas e bem-estar.