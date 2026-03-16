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ABCD anuncia Lina como nova parceira da associação

Acordo oferece condições especiais para fintechs que integram quadro de filiadas da Associação Brasileira de Crédito Digital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 18h20

Representante das fintechs de crédito, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a Lina como a mais nova parceira da entidade. Especializada em soluções de inteligência de dados baseadas em Open Finance e IA, a empresa oferece insights para operações de crédito digital, como inferência, periodicidade e comprometimento de renda, capacidade de pagamento, perfil de risco, diagnóstico de saúde financeira, perfil de gastos e padrões comportamentais, dentre outros indicadores. 

Atendendo a mais de 50 instituições financeiras, entre elas Mastercard, B3 e RTM, a Lina já viabilizou R$ 1 bilhão em crédito, impactando mais de 500 mil clientes. 

"Acreditamos que podemos aportar inteligência de dados para aprimorar processos de avaliação de risco, originação, subscrição e recuperação de crédito, com o objetivo de reduzir a inadimplência das carteiras e potencializar os negócios das fintechs que fazem parte da ABCD", afirma Alan Kim Mareines, CEO da empresa. 

Sobre a parceria com a ABCD, Mareines avalia que as fintechs filiadas à entidade são agentes relevantes do mercado de crédito brasileiro e "acreditamos que existam importantes sinergias entre as nossas soluções de inteligência de dados e Open Finance que podem apoiar os associados em seus processos internos". 

Diretora-executiva da associação, Claudia Amira destaca a variedade e a robustez do quadro de parceiros da ABCD. "Parte do nosso trabalho é oferecer as melhores soluções do mercado em condições atrativas para que as empresas integrantes da entidade possam aprimorar suas operações", finaliza. 

A lista completa de empresas parceiras da ABCD está disponível em https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/.

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