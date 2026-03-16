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HostGator lança VPS com IA autônoma para automação

Solução com OpenClaw chega ao Brasil com agente de IA pré-instalado para automatizar tarefas e fluxos empresariais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 16h38
HostGator lança VPS com IA autônoma para automação
HostGator

A adoção de agentes de inteligência artificial tem avançado no ambiente corporativo, impulsionando a automação de processos e a execução contínua de tarefas digitais. Nesse contexto, a HostGator lançou no Brasil uma solução de VPS com o agente de IA OpenClaw pré-instalado, voltada à automação de fluxos operacionais e integrações em empresas.

A proposta da oferta é unir infraestrutura dedicada a um agente autônomo de inteligência artificial já configurado, permitindo que empresas iniciem projetos de automação sem a necessidade de realizar toda a etapa inicial de instalação e configuração da tecnologia.

Segundo informações divulgadas sobre a solução, o agente OpenClaw foi desenvolvido para executar tarefas automaticamente e evoluir com o tempo a partir das interações realizadas no sistema. O recurso utiliza memória persistente, o que permite ao agente aprender com atividades anteriores e adaptar as automações às rotinas específicas do negócio.

Entre as aplicações previstas estão a execução automática de fluxos operacionais, integração com sistemas e APIs, processamento de tarefas repetitivas e criação de automações personalizadas. Apesar de ser recomendável possuir conhecimento técnico básico para explorar todos os recursos, o ambiente também permite iniciar com configurações mais simples e evoluir gradualmente conforme as necessidades da empresa.

"A integração entre infraestrutura dedicada e agentes de inteligência artificial facilita a adoção de automação em diferentes tipos de empresas", afirma Fernando Carvalho, especialista de SEO da HostGator. "Ao reduzir a complexidade inicial de implantação, as equipes conseguem focar mais na estratégia e na criação de fluxos automatizados que realmente tragam ganhos operacionais."

Infraestrutura preparada para execução contínua

Um dos diferenciais da solução é que o OpenClaw já está instalado no ambiente de VPS no momento da contratação. Isso elimina etapas técnicas adicionais e permite que o agente seja utilizado logo após a ativação do servidor.

Além do agente pronto para uso, o cliente recebe um ambiente otimizado para a execução contínua de automações e agentes de IA. Esse modelo busca reduzir erros comuns em processos manuais de implantação e acelerar o início das operações automatizadas.

"A ideia é oferecer uma estrutura que permita rodar agentes de IA de forma estável e contínua", explica Carvalho. "Quando a infraestrutura já vem preparada para esse tipo de aplicação, a empresa pode concentrar esforços no desenvolvimento das automações."

Recursos dedicados e segurança

A VPS com OpenClaw opera em ambiente gerenciado pela HostGator, que inclui manutenção do servidor, atualizações do sistema operacional e monitoramento contínuo da infraestrutura. A empresa também indica garantia de 99,9% de disponibilidade do serviço.

O ambiente oferece recursos dedicados, como CPU, memória RAM, armazenamento e tráfego exclusivos para o servidor, evitando interferência de outros usuários e permitindo a execução de múltiplos agentes ou fluxos mais complexos conforme o crescimento do projeto.

A infraestrutura também inclui mecanismos de segurança, como proteção contra ataques DDoS, firewall configurável, monitoramento constante e certificado SSL gratuito. O objetivo é garantir maior controle sobre dados, integrações e execuções realizadas pelos agentes de IA dentro do ambiente corporativo.

De acordo com a empresa, a combinação entre infraestrutura dedicada e agentes autônomos reflete uma tendência de mercado: o uso da inteligência artificial passa a exigir ambientes tecnológicos preparados para operar de forma contínua e segura dentro das organizações. 

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