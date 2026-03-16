Maturidade digital alavanca competitividade no ABC Paulista

A maturidade digital tornou-se o principal motor de competitividade para as empresas do ABC Paulista, que abandonam modelos tradicionais em favor de decisões baseadas em informações estruturadas. Esse avanço tecnológico, viabilizado por metodologias de engenharia de dados e inteligência artificial aplicadas por consultorias como a Stech Soluções, tem gerado eficiência operacional em nichos que vão da indústria ao agronegócio. Ao converter dados em inteligência de negócio, a região fortalece sua posição estratégica no mercado nacional.

A consolidação de estratégias tecnológicas para o próximo biênio fundamenta-se na execução consistente e na formação de talentos. De acordo com Yago Soares, CEO da Stech Soluções, "o plano para 2026 não se baseia em crescimento acelerado sem estrutura, mas em pilares claros de conteúdo, conexão e talentos". O planejamento estratégico institucional prevê a produção de conteúdo técnico para educação do mercado e a aproximação com instituições de ensino locais, como Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC), visando o desenvolvimento de mão de obra qualificada.

A relevância desse modelo de gestão é amparada por indicadores de mercado. Segundo o Índice de Maturidade Digital da consultoria McKinsey, organizações com alta maturidade digital podem alcançar uma taxa de crescimento do EBITA até três vezes maior que as demais empresas. Essa evolução depende da integração entre visão técnica e disciplina financeira. Mariana Ramos, diretora financeira da Stech Soluções, afirma que "essa combinação entre visão técnica, leitura de mercado e disciplina financeira sustenta o plano de expansão para 2026".

O calendário de 2026 é projetado como um período de ritmo de execução reduzido devido ao número de feriados e eventos globais, o que restringe o tempo disponível para correções de rota nas empresas. Em cenários de tempo produtivo limitado, o domínio sobre indicadores de desempenho e a padronização de fluxos de trabalho tornam-se fatores de viabilidade econômica. A inteligência artificial é inserida nesse contexto como recurso para ampliar a capacidade de execução, desde que aplicada sobre processos previamente estabilizados e dados confiáveis.

A maturidade digital é caracterizada como uma jornada que se inicia na organização dos dados, seguida pela padronização de processos e pelo uso estratégico da tecnologia. O desenvolvimento do ecossistema tecnológico regional depende da capacidade das organizações em evitar a adoção de ferramentas desconectadas, priorizando a integração entre pessoas, métodos e decisões.