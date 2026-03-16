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Protocolo R24R acelera recuperação em cirurgias de mama

Abordagens cirúrgicas baseadas em protocolos estruturados vêm reduzindo o tempo de recuperação no pós-operatório de cirurgias de mama no Brasil, al...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 15h54
Protocolo R24R acelera recuperação em cirurgias de mama
Dr Thiago Cavalcanti

A recuperação no pós-operatório de cirurgias de mama tem passado por transformações relevantes nos últimos anos no Brasil. Protocolos modernos, como a R24R, fundamentados em evidências científicas e em estratégias de redução de trauma cirúrgico, vêm modificando a experiência das pacientes e a condução clínica desses procedimentos, acompanhando uma otimização do cuidado cirúrgico, com foco em segurança, padronização e retorno funcional mais rápido.

O país ocupa posição de destaque no cenário global da cirurgia plástica. Segundo dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil figura entre os líderes mundiais em número de procedimentos estéticos, com a cirurgia de mama entre as mais realizadas. Esse volume impulsiona a adoção de protocolos mais eficientes, como a R24R, capazes de responder à crescente demanda sem comprometer critérios técnicos e assistenciais.

Historicamente, o pós-operatório de cirurgias mamárias esteve associado a períodos prolongados de repouso, maior limitação funcional e afastamento das atividades cotidianas. No entanto, estudos recentes em cirurgia plástica e anestesiologia apontam que a recuperação pode ocorrer de forma mais acelerada quando o procedimento segue protocolos estruturados, com a R24R, que integra planejamento detalhado, controle rigoroso do trauma tecidual e estratégias anestésicas modernas.

Esses protocolos se inspiram em conceitos já consolidados em outras áreas cirúrgicas, como os programas de recuperação acelerada, conhecidos internacionalmente como Fast Track Surgery. Na cirurgia de mama, a adaptação dessas diretrizes envolve uma abordagem multidisciplinar, que começa ainda na consulta pré-operatória e se estende até o acompanhamento pós-cirúrgico.

No Brasil, centros especializados passaram a sistematizar essas práticas em protocolos próprios, aplicados principalmente em cirurgias de aumento mamário e procedimentos de menor trauma tecidual. "A padronização permite maior previsibilidade clínica e facilita a reabilitação precoce, desde que respeitados critérios de indicação", diz Dr. Thiago Cavalcanti.

"O foco desses protocolos está na redução do trauma cirúrgico global, e não apenas no tempo de alta hospitalar", explica o cirurgião plástico Thiago Cavalcanti (CRM 20500/SC - RQE n.º 11931), que atua na implementação de abordagens estruturadas de recuperação acelerada no país. Segundo ele, a aplicação depende de avaliação individualizada e não substitui critérios clássicos de segurança. "A aceleração da recuperação ocorre como consequência de decisões técnicas bem planejadas, e não como objetivo isolado", afirma.

A adoção desses modelos também exige mudanças na relação entre equipe médica e paciente. Ainda segundo o especialista, protocolos modernos incluem educação pré-operatória detalhada, orientações claras sobre mobilização precoce e acompanhamento próximo nos primeiros dias após a cirurgia. Esse conjunto de medidas contribui para maior adesão às recomendações médicas e para a identificação precoce de eventuais intercorrências.

Além disso, avanços em tecnologia diagnóstica e planejamento cirúrgico vêm auxiliando a tomada de decisão. Ferramentas de análise corporal e exames de imagem permitem estimar volumes, avaliar assimetrias e programar ressecções ou implantes com maior precisão, reduzindo improvisações intraoperatórias e favorecendo resultados mais consistentes.

Do ponto de vista econômico e social, a recuperação mais rápida também gera impacto. "Menor tempo de afastamento das atividades profissionais e redução de complicações pós-operatórias contribuem para diminuição de custos indiretos, tanto para pacientes quanto para o sistema de saúde", amplia Cavalcanti ao falar sobre tais impactos.

Apesar dos avanços, os protocolos de recuperação acelerada R24R não se aplicam a todos os casos. Procedimentos que envolvem grandes ressecções de tecido, cirurgias combinadas ou pacientes com comorbidades específicas exigem adaptações ou seguimento de protocolos tradicionais. Por isso, sociedades médicas reforçam a importância da avaliação criteriosa e da capacitação formal dos cirurgiões que adotam essas abordagens.

"A padronização melhora resultados quando respeita limites técnicos claros", observa Cavalcanti. "Sem treinamento adequado, qualquer protocolo perde sua eficácia", completa.

O cenário atual indica que a cirurgia de mama no Brasil caminha para um modelo cada vez mais orientado por dados, protocolos e previsibilidade. A recuperação acelerada deixa de ser exceção e passa a integrar uma discussão mais ampla sobre qualidade assistencial, segurança e evolução das práticas cirúrgicas. O desafio agora está em expandir o acesso a essas abordagens sem perder o rigor técnico que sustenta seus resultados.

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