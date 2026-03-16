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IA pode acelerar roadmap da Ethereum, diz Buterin

Cofundador da Ethereum afirma que o uso de IA no código pode antecipar metas da rede, mas alerta para riscos de segurança.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/03/2026 às 14h49
IA pode acelerar roadmap da Ethereum, diz Buterin
Unsplah

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, afirmou que o uso de inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de software pode acelerar o roadmap da rede e antecipar a entrega de metas previstas para os próximos anos. A declaração foi divulgada em reportagem publicada pelo TradingView com base em conteúdo da Cointelegraph.

Segundo Buterin, um experimento recente envolvendo a técnica conhecida como "vibe coding" demonstrou que ferramentas baseadas em IA são capazes de gerar grandes volumes de código em um curto espaço de tempo. No caso citado, partes relevantes do roadmap da Ethereum que estavam projetadas até 2030 teriam sido prototipadas em apenas algumas semanas.

A abordagem consiste em permitir que modelos de inteligência artificial escrevam blocos complexos de código de forma automatizada, reduzindo o tempo necessário para transformar ideias em implementações técnicas.

Para o cofundador da Ethereum, a experiência mostrou que esse tipo de prática pode colocar o cronograma da rede "à frente" do que parecia possível há poucos meses.

Riscos envolvidos

Apesar do otimismo em relação à velocidade de desenvolvimento, Buterin fez ressalvas sobre os riscos envolvidos. Ele alertou que códigos gerados com tanta rapidez tendem a conter falhas significativas e podem não refletir completamente os objetivos originais do projeto. Por isso, destacou a importância de manter padrões rigorosos de revisão, auditoria e testes antes de qualquer implementação definitiva.

O executivo também observou que, há cerca de seis meses, resultados desse tipo pareciam improváveis. No entanto, os avanços recentes na capacidade dos modelos de IA para estruturar e escrever código ampliaram as possibilidades dentro do ecossistema de blockchain.

O debate sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de redes descentralizadas tem ganhado espaço à medida que ferramentas automatizadas evoluem. Enquanto parte da comunidade vê potencial para ganhos de produtividade e inovação mais rápida, especialistas reforçam a necessidade de equilibrar agilidade com segurança, especialmente em sistemas complexos que sustentam contratos inteligentes e aplicações financeiras.

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