Vista Gaúcha recebe pouco mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Um levantamento realizado com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) revela que o município de Vista Gaúcha recebeu R$ 2.064.669,59 em recursos provenientes de emendas parlamentares efetivamente pagas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025.

Os valores foram destinados por dois deputados federais, dois senadores e uma emenda de relator, contribuindo para o financiamento de ações, programas e investimentos em diferentes áreas da administração pública municipal.

Do montante total recebido pelo município, R$ 1.475.379,59 foram encaminhados diretamente ao Poder Executivo Municipal, com previsão de aplicação em diversas áreas da gestão pública. Outros R$ 589.290,00 foram destinados ao Fundo Municipal de Saúde, reforçando o financiamento de serviços e iniciativas voltadas ao atendimento da população e ao fortalecimento da rede pública de saúde.

De acordo com o levantamento, os recursos destinados a Vista Gaúcha foram indicados por dois deputados federais, dois senadores e uma emenda de relator, vinculados a quatro partidos políticos.

O estudo também detalha quais parlamentares foram responsáveis pela indicação das emendas, bem como os partidos políticos relacionados aos recursos enviados ao município. As informações permitem acompanhar com maior transparência a origem dos repasses recebidos pela administração municipal e a participação de diferentes bancadas no envio de recursos para Vista Gaúcha.





Abaixo a tabela com os deputados e senadores que destinaram emendas ao município.





Veja também a tabela com os partidos e comissões responsáveis pelos repasses destinados a Vista Gaúcha.







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