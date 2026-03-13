Tenente Portela recebe mais de R$ 7,2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Um levantamento realizado com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) revela que o município de Tenente Portela recebeu R$ 7.278.005,12 em recursos provenientes de emendas parlamentares efetivamente pagas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025.
Os valores foram destinados por deputados federais, dois senadores, além de emendas de três comissões, contribuindo para o financiamento de ações, programas e investimentos em diferentes áreas da administração pública municipal.
Do montante total recebido pelo município, R$ 4.819.393,85 foram encaminhados diretamente ao Poder Executivo Municipal, com previsão de aplicação em diversas áreas da gestão pública, R$ 1.694.204,00 foram destinados ao Fundo Municipal de Saúde e R$ 464.407,27, a Associação Hospitalar Santo Antônio, reforçando o financiamento de serviços e iniciativas voltadas ao atendimento da população e ao fortalecimento da rede pública de saúde e ainda o valor de R$ 300.000,00, ao Fundo Municipal de Assistência Social.
De acordo com o levantamento, os recursos destinados a Tenente Portela foram indicados por onze deputados federais, dois senadores, além de três emendas de comissões, vinculados a seis partidos políticos.
O estudo também detalha quais parlamentares foram responsáveis pela indicação das emendas, bem como os partidos políticos relacionados aos recursos enviados ao município. As informações permitem acompanhar com maior transparência a origem dos repasses recebidos pela administração municipal e a participação de diferentes bancadas no envio de recursos para Tenente Portela.
(Tabelas: Observador Regional)
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