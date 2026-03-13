Tenente Portela recebe mais de R$ 7,2 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Do montante total recebido pelo município, R$ 4.819.393,85 foram encaminhados diretamente ao Poder Executivo Municipal, com previsão de aplicação em diversas áreas da gestão pública, R$ 1.694.204,00 foram destinados ao Fundo Municipal de Saúde e R$ 464.407,27, a Associação Hospitalar Santo Antônio, reforçando o financiamento de serviços e iniciativas voltadas ao atendimento da população e ao fortalecimento da rede pública de saúde e ainda o valor de R$ 300.000,00, ao Fundo Municipal de Assistência Social.

De acordo com o levantamento, os recursos destinados a Tenente Portela foram indicados por onze deputados federais, dois senadores, além de três emendas de comissões, vinculados a seis partidos políticos.

O estudo também detalha quais parlamentares foram responsáveis pela indicação das emendas, bem como os partidos políticos relacionados aos recursos enviados ao município. As informações permitem acompanhar com maior transparência a origem dos repasses recebidos pela administração municipal e a participação de diferentes bancadas no envio de recursos para Tenente Portela.







(Tabelas: Observador Regional)







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