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Macaé Energy debate desafios do setor de energia

A Macaé Energy 2026 reúne empresas, especialistas e representantes do setor para discutir desafios e oportunidades da indústria de óleo, gás e ener...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/03/2026 às 18h08
Macaé Energy debate desafios do setor de energia
Banco de Imagens da Tecnogera

Entre os dias 17 e 19 de março, a cidade de Macaé (RJ) recebe a edição 2026 da Macaé Energy, encontro que reúne empresas, especialistas e representantes do setor para discutir tendências e desafios da indústria de óleo, gás e energia no Brasil. A programação ocorre no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho e inclui congresso técnico, área de exposição e rodadas de negócios.

Segundo os organizadores, o evento contará com mais de 30 horas de conteúdo técnico, distribuídas em painéis e debates sobre temas estratégicos para o setor energético. Entre os assuntos previstos estão segurança energética, campos maduros, mercado de gás natural, inovação tecnológica e oportunidades para fornecedores da cadeia produtiva da indústria offshore.

A feira também terá área de exposição com empresas de tecnologia, equipamentos e serviços voltados às operações industriais e energéticas. A expectativa é reunir executivos, engenheiros e representantes institucionais ligados à cadeia de óleo e gás, especialmente aqueles com atuação na Bacia de Campos, um dos principais polos de produção de petróleo do país e base histórica da indústria offshore brasileira.

Além do conteúdo técnico, o evento busca estimular conexões comerciais entre empresas e fornecedores, ampliando oportunidades de negócios em um setor que reúne milhares de companhias de serviços e infraestrutura associadas à produção de energia.

Entre os participantes está a Tecnogera, empresa brasileira especializada em soluções de energia temporária e equipamentos para operações industriais. A companhia mantém uma unidade operacional em Macaé, inaugurada no final de 2024 como parte de sua estratégia de expansão no setor de óleo e gás.

A implantação da estrutura envolveu investimento de cerca de R$ 100 milhões. Atualmente, a operação na cidade gera aproximadamente 200 empregos diretos e indiretos, com infraestrutura voltada ao suporte logístico e técnico de atividades industriais e offshore ligadas à cadeia energética.

A presença da empresa na cidade acompanha o fortalecimento da cadeia de fornecedores instalada na região. A unidade local reúne uma carteira de projetos superior a R$ 200 milhões no segmento de óleo e gás, refletindo a demanda por infraestrutura e serviços especializados nas operações energéticas.

Durante a Macaé Energy, empresas participantes devem apresentar tecnologias e soluções voltadas à eficiência operacional, segurança e confiabilidade das operações industriais.

"Eventos como a Macaé Energy ajudam a acompanhar as transformações da indústria e a promover a troca de experiências entre empresas e especialistas do setor", afirma Jorge Moreno, diretor de novos negócios da Tecnogera.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no site oficial da Macaé Energy.

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