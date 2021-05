Estados e municípios deverão retomar vacinação de quem não pertence a grupos prioritários pelo critério da idade

A nota técnica do Ministério da Saúde sobre alterações na fila da vacina só será divulgada nesta sexta-feira (28), mas o resultado da reunião da Comissão Intergestores Tripartite indica que Estados e municípios poderão retomar a vacinação de quem não pertence ao grupo prioritário utilizando o critério da idade.

— A decisão abre espaço para ter duas filas. Uma fila direta de vacinação com os grupos prioritários e outra fila seguindo o critério etário — disse o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, diz que só depois da nota técnica se terá certeza do grau de flexibilização permitido a Estados e municípios. Em uma interpretação preliminar, Arita entendeu que a retomada do critério da idade se daria somente depois da imunização dos trabalhadores em educação.

A Frente Nacional dos Prefeitos interpreta que todos os Estados e Municípios poderão adotar o critério de idade decrescente a partir de 59 anos para vacinação contra a covid-19.

