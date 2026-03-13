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PH Negócios amplia atuação no mercado financeiro brasileiro

Com 17 anos de experiência, empresa consolida operação multibancos e projeta expansão nacional em meio ao crescimento do crédito no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/03/2026 às 13h37
PH Negócios amplia atuação no mercado financeiro brasileiro
Freepik/rawpixel.com

O mercado de crédito brasileiro vive um momento de expansão. De acordo com levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), divulgado pela CNN Brasil, a projeção é que as carteiras de crédito cresçam 8,4% neste ano, impulsionadas principalmente pelo crédito direcionado, cuja previsão avançou de 9,4% para 9,6%. No segmento de crédito para empresas, a expectativa subiu de 9,7% para 11,1%.

Além disso, o último Boletim Focus divulgado pelo Banco Central projeta inflação de 3,91% para 2026, dentro da meta estabelecida, e crescimento do PIB em 1,82%. A taxa Selic, por sua vez, deve recuar para 12% ao fim do período, indicando expectativa de queda gradual dos juros. Esse ambiente macroeconômico pode criar condições favoráveis para a expansão das operações financeiras e reforçar o otimismo do setor.

É nesse contexto que a PH Negócios, com mais de 17 anos de atuação no mercado brasileiro, deseja consolidar sua presença como correspondente bancário multibancos. A empresa conecta clientes a diferentes produtos de crédito e serviços financeiros, estruturando uma operação que combina capilaridade comercial, tecnologia e atendimento humanizado.

De acordo com Paulo Henrique Camargo Costa, CEO e fundador da PH Negócios, o mercado vive um momento positivo nos últimos anos, impulsionado pela digitalização, maior competição entre instituições, evolução regulatória e ampliação do crédito para pessoas físicas, especialmente o trabalhador. "Produtos como o crédito consignado privado e soluções digitais tornaram o acesso mais rápido, seguro e eficiente", afirma.

O executivo explica ainda que, ao longo da trajetória, a empresa identificou lacunas na integração entre bancos, excesso de burocracia e pouca personalização das ofertas, o que abriu espaço para sua atuação no mercado. "A PH Negócios surgiu com objetivo de conectar o trabalhador a diferentes instituições, com tecnologia, transparência e soluções adequadas ao perfil de cada cliente", ressalta.

Segundo Costa, o modelo multibancos adotado pela companhia pode ampliar as opções para o cliente, aumentar a taxa de aprovação e permitir oferecer melhores condições.

Expansão de longo prazo

Além da diversificação de produtos, a companhia mantém atuação ativa com parceiros e correspondentes em diversas regiões do país, o que busca garantir proximidade com o cliente final e conhecimento das particularidades regionais. O portfólio contempla soluções como empréstimo consignado, cartão consignado, cartão benefício, antecipação de FGTS, crédito do trabalhador (CLT) e consórcios, podendo atender diferentes perfis e necessidades ao longo da vida financeira dos clientes.

A digitalização também tem papel central na estratégia da PH Negócios. Processos digitais viabilizam jornadas de contratação mais simples, com foco em contribuir para a eficiência operacional, redução de prazos e melhoria da experiência do cliente, sempre alinhados às exigências de segurança e conformidade regulatória.

"A empresa investe fortemente em tecnologia, controle de risco, compliance, capacitação das equipes e diversificação de produtos, com foco em crescimento estruturado, escalável e alinhado às boas práticas do mercado", destaca o CEO.

Com uma visão de longo prazo, a PH Negócios projeta crescimento consistente nos próximos anos, impulsionado pela expansão dos canais digitais, lançamento de novas verticais e fortalecimento de sua presença institucional. 

"Trabalhamos para nos posicionarmos como um player relevante e preparado para os próximos ciclos de crescimento do mercado financeiro brasileiro", conclui Costa.

Para saber mais, basta acessar o site e as redes sociais da PH Negócios: https://phng.com.br/ Instagram - @phnegociosoficial

Linkedin - PH NegóciosTikTok - @phnegocios_oficialYouTube - https://www.youtube.com/@phnegociosoficial8041Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100085123943929

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