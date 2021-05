Salários de maio serão quitados em dia na segunda, dia 31

O Tesouro do Estado confirmou para a segunda-feira (31/5), a quitação em dia de todos os salários referentes à folha de maio dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 339 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento.

O pagamento em dia da folha do Executivo até junho foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no fim de abril como resultado da gestão do fluxo de caixa estadual. Este é o sétimo mês consecutivo em que a folha é quitada em dia.



Também está confirmado para a segunda-feira (31/5) o pagamento da quinta parcela do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2020, no valor de R$ 126 milhões.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul