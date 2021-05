GT Saúde orienta que regiões revisem planos de Ação já enviados

As equipes técnicas do GT Saúde e do GT Protocolose coordenadores dos comitês regionais de regiões Covid se reuniram pela primeira vez, nesta quinta-feira (27/5), por meio de videoconferência, para alinharas medidas locais das regiões emAção doSistema 3As de Monitoramento.

As regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana receberam Alertas na semana passada e apresentaram planos de Ação, com protocolos e medidas adaptados à situação epidemiológica de cada uma delas. Após análise, o GT Saúde e o GT Protocolos recomendaram a revisão dos planos enviados. As equipes técnicas consideram que as medidas propostas ainda podem ser aperfeiçoadas para melhor se adequarem ao momento de piora do cenário da pandemia de Covid-19 e, também, mais detalhadas, a fim de que seja possível fazer projeções.

“Queremos construir esse diálogo e, por isso, vamos conversar com mais frequência com os coordenadores regionais, até para podermos entender o que está funcionando ou não. Por enquanto, pedimos que as regiões revisem os planos e implementem medidas mais enérgicas e efetivas para que o cenário que estamos enfrentando possa ser revertido. Queremos entrar em um entendimento e estamos juntos nisso, pois o sucesso de cada município é o sucesso de todo Estado”, explicou o coordenador do Gabinete de Crise, Marcelo Alves.

O Gabinete de Crise remeterá, na sexta-feira (28/5), um ofício aos coordenadores dos comitês regionais com uma análise individual e sugestões que podem ser adotadas em cada uma das regiões.

Para ampliar o diálogo com os comitês regionais, as reuniões de alinhamento entre o governo do Estado e as regiões serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras. Todas as 21 regiões Covid seguem monitoradas diariamente pelas equipes do governo.

Os planos de Ação já enviados podem ser conferidos no site Sistema 3As de Monitoramento, na Aba “Informações” e “Histórico”.

Na quarta-feira (26/5), as regiões deCaxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Mariareceberam Alertas por parte do Gabinete de Crise. O plano de Ação deve ser enviado até sexta-feira (28/5), quando completam-se 48 horas da notificação às regiões por parte do Estado.

Protocolos e medidas mais rígidas podem ser adotados imediatamente a partir da notificação do Alerta. Isso significa que as regiões não precisam do aval do Estado, que avaliará os planos enviados e, caso conclua que as ações são insuficientes, entrará em contato com a região. Não há prazo para que a análise seja concluída.