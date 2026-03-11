Quarta, 11 de Março de 2026
Sicredi

Empresas familiares estão priorizando a profissionalização

Adoção de práticas de governança, definição de papéis e implementação de processos estruturados tornam-se passos necessários para garantir continui...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/03/2026 às 17h19
Empresas familiares estão priorizando a profissionalização
Freepik

As empresas familiares estão priorizando a profissionalização como resposta ao aumento de complexidade do negócio e à necessidade de sustentar crescimento com mais previsibilidade. À medida que a operação evolui, com novos mercados, mais unidades, mais pessoas e mais demanda por controles, a gestão baseada apenas em relações pessoais e decisões centralizadas tende a dar lugar a estruturas mais formais de governança e liderança.

Esse movimento se traduz em iniciativas práticas, como definição clara de papéis e responsabilidades, criação de rotinas de gestão, uso de indicadores e metas e, em alguns casos, contratação de executivos externos. O objetivo é fortalecer a tomada de decisão, acelerar a execução e preparar a empresa para transições importantes, especialmente processos de sucessão e expansão.

"As empresas familiares estão representando 65% do PIB brasileiro, mas muitas ainda operam com estruturas que foram adequadas quando faturavam 10% do que faturam hoje. O crescimento expõe fragilidades: a intuição do fundador já não basta, a gestão informal gera gargalos, e a ausência de métricas impede a capitalização de oportunidades. O que mais nos motiva é ver empresas familiares perceberem que profissionalizar não é perder o DNA, é potencializá-lo. Quando estruturamos governança, controles e processos, não estamos apenas prevenindo crises; estamos desbloqueando o verdadeiro potencial de crescimento", destaca Fabio Leite, consultor do IEG.

Segundo Leite, muitas empresas familiares buscam manter características associadas à sua origem enquanto avançam na adoção de estruturas mais formais de gestão, especialmente quando entram em ciclos de expansão e aumento de complexidade. Nesse contexto, a profissionalização é descrita como a incorporação de práticas e ferramentas que aumentam previsibilidade, governança e capacidade de execução. Para ele, a profissionalização é essencial visando:

Tomada de decisão estratégica
Com o crescimento, as decisões passam a demandar análises mais técnicas e estruturadas. O uso de dados e processos formais contribui para maior previsibilidade e redução de riscos, substituindo práticas informais comuns nos estágios iniciais de uma empresa familiar.

Gestão de talentos
O aumento da escala das operações exige a atração e retenção de profissionais qualificados, muitas vezes externos à família proprietária. Políticas claras de cargos, remuneração e desenvolvimento profissional fortalecem a meritocracia e reduzem conflitos internos.

Governança corporativa
A adoção de práticas de governança, como conselhos, definição de papéis e políticas de sucessão, contribui para continuidade e transparência entre gerações. Essas estruturas são decisivas para reduzir riscos e assegurar estabilidade durante transições.

Otimização de processos
Com o aumento do volume e da complexidade das operações, tornam-se mais evidentes gargalos e ineficiências. A padronização de processos, apoiada por indicadores de desempenho, favorece produtividade e controle de custos. 

Acesso a novos mercados e investimentos
Organizações que adotam modelos de gestão mais estruturados têm maior facilidade de captar investimentos, obter crédito e consolidar parcerias comerciais.

O papel da consultoria nesse processo
Consultorias especializadas podem apoiar empresas familiares na definição de estruturas de gestão, revisão de processos, implementação de práticas de governança e preparação para sucessão.

Ainda de acordo com o consultor, a formalização de práticas de gestão tende a ocorrer como resposta às exigências de crescimento e a um ambiente de negócios mais competitivo. Estruturas mais sólidas de governança e processos definidos são adotados com o objetivo de organizar a tomada de decisão, apoiar o desempenho organizacional e preparar o negócio para etapas futuras, como expansão e sucessão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
