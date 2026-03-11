Quarta, 11 de Março de 2026
Prefeitura entrega veículo à Liga de Combate ao Câncer em Tenente Portela

Automóvel doado pelo Governo do Estado reforça as ações de apoio e atendimento realizadas pela entidade no município

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Ascom Tenente Portela
11/03/2026 às 15h57
Foto: Divulgação Ascom Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela oficializou, na manhã desta quarta-feira, 11, a entrega de um veículo destinado à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela. O automóvel, modelo Fiat Grand Siena, passa a integrar a estrutura de apoio da entidade, contribuindo para ampliar as ações desenvolvidas no município.

O veículo foi doado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de articulação junto à Casa Civil do Rio Grande do Sul. A solicitação partiu da administração municipal após tratativas conduzidas pelo prefeito Rosemar Sala e pela primeira-dama Salete Bettio Sala com representantes do governo estadual.

O processo contou ainda com o apoio do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e da chefe de gabinete Cátia Belmonte, que auxiliaram nos encaminhamentos necessários para viabilizar a doação.

A transferência do veículo foi formalizada por meio de legislação específica que autorizou o repasse ao município, com destinação definida para fortalecer o trabalho realizado pela entidade.

A entrega contou com a presença de autoridades municipais, integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A iniciativa reforça as ações de prevenção, apoio e acolhimento às pessoas em tratamento oncológico em Tenente Portela, ampliando o suporte prestado à comunidade.

