Lula cancela ida ao Chile e chanceler representará Brasil em posse

Presidente participaria da posse de Kast na Presidência chilena

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 17h13
Lula cancela ida ao Chile e chanceler representará Brasil em posse
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai mais viajar ao Chile, onde acompanharia a cerimônia de posse do novo presidente do país, José Antonio Kast, eleito em dezembro do ano passado . Ele substituirá Gabriel Boric.

A previsão é que Lula embarcasse ainda nesta terça-feira (10), no fim da tarde. Em nota, o Palácio do Planalto não deu justificativa sobre o cancelamento da viagem , que estava confirmada desde a semana passada, e informou que o governo brasileiro será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira . O evento de posse ocorrerá nesta quarta-feira (11), na cidade litorânea de Valparaíso, que é a sede do Poder Legislativo chileno.

De perfil ideológico conservador e de direita, Kast assumirá o poder para um mandato de quatro anos, sem possibilidade de reeleição. No fim de janeiro, Lula se reuniu com o novo líder chileno por mais de uma hora, às margens do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe , realizado na Cidade do Panamá.

Durante o encontro, segundo o Palácio do Planalto, ambos ressaltaram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Eles também trataram da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado, reconhecendo a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
