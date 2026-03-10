Terça, 10 de Março de 2026
Santa Catarina conta com mais uma sala de amamentação certificada

Foto: Cristiano Andujar/MPSCA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta segunda-feira, 9, em Florianópolis, a solenidade de entrega da pl...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/03/2026 às 15h22
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta segunda-feira, 9, em Florianópolis, a solenidade de entrega da placa “Mulher Trabalhadora que Amamenta” ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A cerimônia reuniu representantes estaduais e da instituição contemplada, além de profissionais envolvidos na promoção do aleitamento materno no estado.

A superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Tatiana Bez Titericz, representando o secretário de Estado, Diogo Demarchi, concedeu a certificação. “A sala é um espaço destinado a acolher mulheres durante o período de amamentação, oferecendo estrutura, privacidade e segurança, incentivando e apoiando esse momento tão importante para a saúde do bebê e o bem-estar da mãe. Amamentar é também um ato de amor”, destacou.

Por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) e da Área Técnica de Cuidado Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, a SES valoriza instituições que implantaram Salas de Apoio à Amamentação, ambientes que garantem espaço apropriado, conforto e privacidade para que trabalhadoras possam coletar e armazenar leite materno durante o expediente.

“A criação da sala de apoio à amamentação garante os direitos da mulher que retorna da licença-maternidade. Neste local, ela pode retirar e armazenar o leite em condições adequadas durante seu período de trabalho”, afirmou a gerente de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde da DAPS, Maria Catarina da Rosa.

A Sala de Amamentação do MPSC conta com poltrona, geladeira, fraldário, quadrinhos e tapumes para crianças. O espaço pode ser utilizado por colaboradoras e visitantes para amamentar ou realizar a coleta e conservação do leite com mais privacidade. Não há restrições ao aleitamento em outros ambientes da entidade.

“O Ministério Público de Santa Catarina agradece profundamente o empenho e a dedicação coletiva na instalação da Sala de Amamentação. O esforço trouxe não apenas acolhimento às mães e crianças, mas também o merecido reconhecimento e certificação pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde”, ressaltou a secretária-geral, promotora de Justiça Caroline Sartori Velloso Martinelli.

A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo incentivar ambientes de trabalho que protejam, apoiem e facilitem a amamentação, contribuindo para a manutenção do aleitamento e, consequentemente, para a saúde e o desenvolvimento das crianças, considerando que o leite materno é o alimento mais completo para os bebês.

Com informações: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC

