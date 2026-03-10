Terça, 10 de Março de 2026
Lula liga para presidente da Namíbia e discute cooperação em energia

Objetivo foi tratar do fortalecimento das relações bilaterais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/03/2026 às 15h22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira (10) para a presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah . Em nota, o Palácio do Planalto informou que o objetivo da conversa foi tratar do fortalecimento das relações bilaterais.

“Os dois líderes manifestaram interesse em aprofundar a cooperação e os investimentos no setor de energia. O presidente Lula recordou a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países como exemplo de sucesso da cooperação Sul-Sul”, diz o texto.

De acordo com o comunicado, ambos os presidentes discutiram ainda a realização de visitas bilaterais , em Brasília e em Windhoek, capital da Namíbia, em datas a serem acordadas oportunamente.

Em seu perfil na rede social X, Lula comentou sobre a conversa com Netumbo: “Concordamos em aprofundar a cooperação e os investimentos no setor de energia. Recordei à presidenta a tradicional cooperação entre as Marinhas dos dois países como exemplo de sucesso da integração Sul-Sul”, escreveu o presidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
