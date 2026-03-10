Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

WhatsApp se torna ativo corporativo estratégico no Brasil

Cerca de 79% das empresas usam o WhatsApp para marketing ou vendas, mas apenas 41% exploram campanhas automatizadas. Especialista da Zapper pontua ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 14h37
WhatsApp se torna ativo corporativo estratégico no Brasil
Freepik

De acordo com dados noticiados pelo portal VC S/A, cerca de 70% das empresas brasileiras usam o WhatsApp em suas estratégias de marketing, vendas e relacionamento, 81% dos brasileiros afirmam ser mais fácil enviar mensagens pelo WhatsApp do que acessar um site e 78% dizem ter mais chance de concluir uma compra quando conseguem resolver tudo pelo aplicativo, do primeiro atendimento ao pagamento.

A publicação aponta ainda que o aplicativo também impulsiona as vendas por meio de recursos integrados, como o Click-to-WhatsApp, que transforma anúncios no Instagram e Facebook em conversas diretas na plataforma. Segundo a Meta, mais de 40% dos anunciantes brasileiros adotam essa funcionalidade, mostrando que o WhatsApp se tornou um ponto central na jornada de compra.

Frederico Groth, CEO da Zapper, empresa de tecnologia especializada em software corporativo (SaaS) para gestão e monitoramento de WhatsApp, explica que o aplicativo se consolidou como um dos principais canais de comunicação entre empresas e consumidores no Brasil porque eliminou a barreira entre a comunicação pessoal e a profissional, tornando a interação com uma marca tão ágil e natural quanto uma conversa cotidiana entre amigos ou familiares.

"Essa consolidação do WhatsApp está estruturada em três principais pilares, são eles: onipresença e hábito por ser o canal com a maior capilaridade do mercado, redução drástica de atrito por substituir formulários longos e a espera no call center e a era do imediatismo síncrono, já que o comportamento do consumidor pós-pandemia exige respostas em tempo real", detalha o especialista.

O profissional destaca que o uso do WhatsApp pelas empresas evoluiu nos últimos anos, deixando de ser um canal informal e reativo para se tornar estratégico e integrado às operações corporativas.

"No início, o uso era improvisado, com números pessoais ou contas básicas e respostas manuais, e a chegada do WhatsApp Business, quase uma década após o lançamento do aplicativo original, marcou um ponto de virada", relembra.

Segundo o CEO da Zapper, o WhatsApp deixou de ser uma simples extensão do telefone e passou a integrar campanhas, fluxos de atendimento e processos comerciais. Recursos como perfis comerciais, etiquetas, catálogos e mensagens automáticas ajudaram a mudar a percepção do canal, que passou a ser reconhecido como uma ferramenta legítima de comunicação corporativa.

"Mais recentemente, a evolução de ferramentas de integração e análise transformou o WhatsApp em um canal orientado por dados, capaz de gerar insights sobre comportamento, eficiência e resultados — algo inexistente nas fases iniciais de uso", acrescenta Groth.

Estratégia profissional orientada por dados

Apesar de o Panorama do Uso do WhatsApp em Estratégias de Marketing no Brasil, divulgado pelo portal Mundo do Marketing, reiterar que 79% das empresas utilizam o WhatsApp para marketing ou vendas, o levantamento também mostra que apenas 41% exploram campanhas automatizadas, sendo que 91% concentram o uso em atendimento ao cliente e 66% em suporte pós-venda.

Conforme orienta o CEO da Zapper, é crucial mapear a jornada de comunicação e entender exatamente em qual momento o WhatsApp entra na relação com o cliente para evitar abordagens invasivas ou mensagens desconexas. De acordo com ele, antes de qualquer contratação de software, a empresa precisa criar um guia interno de uso do WhatsApp, definindo questões fundamentais sobre a operação.

"O passo inicial é estabelecer a governança do canal. A empresa deve definir a finalidade do WhatsApp — vendas, suporte ou tratativas internas —, perfis e responsabilidades, e quais dados são trafegados, incluindo negociações e informações sensíveis e sigilosas. Com isso, o WhatsApp deixa de ser um foco de caos operacional e se torna um ativo de comunicação seguro, escalável e pronto para gerar resultados", direciona.

Segundo Groth, dentro de uma estratégia omnichannel, o WhatsApp não deve substituir outros canais, mas potencializá-los. Para ele, enquanto e-mail e telefone funcionam melhor para formalizações e documentações, o aplicativo assume protagonismo nas etapas que exigem proximidade, agilidade na resposta e alto engajamento do cliente.

Cuidados e boas práticas

Na análise do especialista, a comunicação eficiente no WhatsApp deve desmistificar que agilidade significa apenas responder em segundos, estabelecer diretrizes claras de linguagem para transmitir profissionalismo e segurança e adotar uma estratégia madura que integre humanização, respeito ao espaço do usuário e monitoramento de dados.

"Cada demanda precisa ser resolvida com precisão e o mínimo de atrito. A padronização e a gestão do contexto ajudam a manter a consistência, e conhecer o histórico das interações evita que o cliente precise repetir informações. É importante também dosar as mensagens para preservar o relacionamento, enquanto o acompanhamento de métricas permite transformar percepção em melhoria contínua", contextualiza.

Groth recomenda que, para que o uso interno do WhatsApp não gere ruídos, retrabalho ou perda de informações, a empresa deve tratá-lo como uma ferramenta oficial de trabalho, estabelecendo uma governança clara com regras sobre quais assuntos devem ser tratados por aquele meio, a hierarquia de resposta e a etiqueta de comunicação, além de evitar a criação indiscriminada de grupos e garantir que o histórico de conversas seja consultável e auditável.

A Zapper atua no ponto de inflexão onde o WhatsApp se torna um ativo corporativo crítico, com o objetivo de transformar conversas não estruturadas em inteligência de dados e apoiar as organizações monitorando as interações, preservando seu histórico e o cumprimento de suas diretrizes.

Para mais informações, basta acessar: zapper.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação / Hablla
Tecnologia Há 1 hora

Hablla alcança tier Select em programa de parceiros da Meta

Startup de IA conquista categoria BSP Select no Meta WhatsApp Partner Program, posição restrita a parceiros de excelência operacional

 Ikonn
Tecnologia Há 1 hora

Rastreamento enfrenta estagnação tecnológica no Brasil

Gargalos operacionais e dependência de plataformas antigas pressionam empresas a modernizar processos para sustentar competitividade.

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Tendências de VPS em 2026 priorizam estabilidade

Mercado de servidores virtuais reforça foco em desempenho, alta disponibilidade e gestão simplificada.

 Inteligencia Artificial - ChatGpt
Tecnologia Há 5 horas

MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP

Projeto conduzido com apoio da consultoria Seidor integra estratégia de crescimento e aprimora processos financeiros, operacionais e de controle da...

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 6 horas

Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”

Líderes responsáveis por infraestrutura, manutenção e operações corporativas se reúnem em 26 de março no IFM Summit São Paulo 2026. O encontro deve...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
29° Sensação
2.53 km/h Vento
54% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

CPMI do INSS recorre ao STF para restabelecer quebras de sigilo
Prisão Há 21 minutos

PRF prende homem com carga de cigarros na BR-468 em Coronel Bicaco
Prisão Há 23 minutos

Mulher é presa com mais de 6 quilos de cocaína em Três Passos
Senado Federal Há 25 minutos

Paim destaca papel de Alceni Guerra na criação da licença-paternidade
Economia Há 25 minutos

Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,12%
Euro
R$ 5,99 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,015,32 +1,59%
Ibovespa
183,905,02 pts 1.65%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias