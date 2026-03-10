Terça, 10 de Março de 2026
Clínica Proto integra cirurgia plástica e endocrinologia

Dr. Rafael Proto e Dra. Andressa Proto, fundadores da Clínica Proto, em Vinhedo (SP), explicam como a integração entre cirurgia plástica e endocrin...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 13h54
Clínica Proto integra cirurgia plástica e endocrinologia
Mais da metade (61,4%) dos adultos das capitais brasileiras estão com excesso de peso, como aponta o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), lançado pelo Ministério da Saúde. Em 2006, quando a pesquisa foi realizada pela primeira vez, 42,6% da população do país tinham obesidade ou sobrepeso (aumento médio de 1 ponto percentual/ano).

Quando se fala em obesidade, algumas abordagens médicas são especialistas em tratar tanto a parte externa, como a cirurgia plástica, quanto o organismo em si, como a endocrinologia. A integração entre essas duas especialidades tem redefinido o cuidado corporal. É o que destaca o Dr. Rafael Proto, cirurgião plástico com formação completa em cirurgia geral e cirurgia plástica.

"Essa combinação tem permitido uma visão mais completa do cuidado corporal, indo além da estética para abordar saúde metabólica e qualidade de vida. Isso mudou a forma de tratar condições como o lipedema, proporcionando um cuidado corporal mais amplo que a simples estética", explica.

O médico enfatiza que o endocrinologista atua sobre o que sustenta o resultado cirúrgico: metabolismo, inflamação, composição corporal, equilíbrio hormonal e controle de peso. "Essa preparação funcional melhora a dor, a mobilidade e a inflamação — elementos fundamentais para o sucesso cirúrgico", pontua.

Já a cirurgia plástica corrige o excesso de tecido adiposo lipedêmico e remodela o contorno corporal, algo que o tratamento clínico isolado não consegue resolver. "Essa abordagem integrada pode melhorar o contorno e restaurar capacidade funcional, confiança e qualidade de vida", diz.

Segundo a Dra. Andressa Proto, médica endocrinologista, o acompanhamento endocrinológico contribui para a segurança do procedimento e reduz riscos no pré e pós-operatório.

No pré-operatório, Dra. Andressa Proto avalia e corrige fatores como resistência insulínica, disfunções tireoidianas, alterações hormonais, inflamação sistêmica elevada, deficiências nutricionais que prejudicam cicatrização e retenção hídrica e edema, característicos do lipedema.

"O processo de emagrecimento orientado metabolicamente reduz o risco anestésico, perda sanguínea, complicações tromboembólicas, infecções e tempo de recuperação. Pacientes metabolicamente equilibrados e com peso controlado apresentam cirurgias mais seguras e resultados previsíveis", conta a médica.

Para a especialista, a integração entre cirurgia plástica e endocrinologia ajuda a identificar causas metabólicas que podem estar por trás do ganho de peso, da dificuldade de emagrecimento ou do agravamento do lipedema: "Muitas mulheres com lipedema têm dificuldade de emagrecer, mesmo com dietas agressivas, algo fisiológico da doença".

Trabalho em conjunto na Clínica Proto

Segundo os médicos especialistas, que atuam em conjunto na Clínica Proto em Vinhedo (SP), o trabalho para a definição de um plano terapêutico pode trazer uma série de ganhos para o paciente:

  • Plano terapêutico: a endocrinologia define como o corpo deve funcionar antes da cirurgia, estabilizando peso, melhorando a composição corporal e reduzindo inflamação. A cirurgia ajusta o que não pode ser corrigido clinicamente;
  • Resultados cirúrgicos: pacientes que chegam com metabolismo estável, peso melhor controlado e menor edema respondem melhor à cirurgia e apresentam recuperação mais rápida;
  • Menos complicações: o preparo clínico reduz riscos cirúrgicos, melhora cicatrização e diminui intercorrências no pós-operatório;
  • Longo prazo: o acompanhamento endocrinológico evita recidiva, auxilia no controle do peso e mantém o metabolismo eficiente no pós-operatório.

Parceria médica ajuda a construir caminhos de emagrecimento

Segundo a Dra. Andressa Proto, a parceria médica ajuda a construir caminhos de emagrecimento consistentes e fisiologicamente adequados para pacientes que preferem evitar cirurgia. "A integração cria um caminho terapêutico racional: o endocrinologista identifica causas metabólicas reais do ganho de peso e cria estratégias fisiológicas sustentáveis para emagrecimento", salienta ela.

Além disso, essa abordagem atua para reduzir a inflamação e melhorar a dor, características do lipedema, por exemplo. "O cirurgião orienta sobre limites e melhorias clínicas sem cirurgia. Muitas pacientes passam a emagrecer após a correção metabólica, evitando intervenções desnecessárias", conclui Dr. Rafael Proto.

Para mais informações, basta acessar: https://clinicaproto.com.br/

