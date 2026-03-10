Terça, 10 de Março de 2026
MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP

Projeto conduzido com apoio da consultoria Seidor integra estratégia de crescimento e aprimora processos financeiros, operacionais e de controle da...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/03/2026 às 11h02
MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP
Inteligencia Artificial - ChatGpt

A MeuPedágio.com concluiu a implantação do Sistema ERP SAP, com apoio da Seidor, consultoria global especializada em projetos SAP. A iniciativa integra o movimento estratégico da companhia para elevar o nível de maturidade operacional e fortalecer práticas de governança, acompanhando a expansão das operações no ecossistema de pedágios eletrônicos e free flow no Brasil.

A implantação do ERP teve como foco a estruturação e padronização de processos internos, garantindo maior rastreabilidade, integração entre áreas e confiabilidade das informações. Com o novo ambiente de gestão, a MeuPedágio.com passa a operar de forma integrada áreas como financeiro, contábil, fiscal, contratos, compras e controle operacional.

A adoção do Sistema ERP SAP contribui para a redução de retrabalho, maior consistência dos dados e suporte à tomada de decisão baseada em informações consolidadas e atualizadas, aspectos relevantes para um negócio intensivo em tecnologia, integrações sistêmicas e alto volume de transações.

"A implantação do Sistema ERP SAP representa um avanço importante na estruturação financeira e operacional da MeuPedágio.com. Passamos a contar com mais padronização de processos, controle e visibilidade sobre os dados, o que é essencial para sustentar o crescimento da empresa com segurança e governança", afirma Gisele Lovato, coordenadora financeira da MeuPedágio.com.

A escolha da Seidor como parceira do projeto considerou a experiência da consultoria em transformação digital, ERP e gestão empresarial, assegurando uma implantação alinhada às melhores práticas de mercado e às necessidades específicas do modelo de negócio da MeuPedágio.com. "Propomos um novo modelo de implementação direcionado a esse perfil de empresa, que traz mais agilidade e facilita a rotina dos usuários ao longo de todo o processo. Com a nossa expertise e metodologia, conseguimos reduzir tempo e custos de implantação, seguindo rigorosamente o planejamento e, com isso, aumentando significativamente nossa margem de sucesso", explica Andrea Melo, Gerente de Arquitetura e pré-vendas na SEIDOR Brasil.

Com o novo ambiente de gestão, a MeuPedágio.com fortalece sua capacidade de escalar soluções digitais para os setores de mobilidade e logística, mantendo elevados padrões de controle financeiro, transparência e eficiência operacional.

Sobre a MeuPedágio.com

A MeuPedágio.com é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve soluções digitais para o ecossistema de pedágios, mobilidade e logística, com foco em pagamentos eletrônicos, free flow, interoperabilidade e automação de processos. A companhia conecta concessionárias, embarcadores, transportadores e usuários finais por meio de plataformas tecnológicas seguras e escaláveis.

Sobre a SEIDOR 

A SEIDOR é uma consultoria multinacional especializada em soluções de tecnologia e serviços SAP, com atuação global em projetos de ERP, analytics, cloud e transformação digital, apoiando empresas em sua jornada de crescimento e inovação.

