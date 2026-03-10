Governo do Estado habilita novo centro de atendimento do Programa TEAcolhe em Santa Cruz do Sul

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, na segunda-feira (9/3), a portaria que habilita a Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (Apae) de Santa Cruz do Sul a criar um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . A assinatura ocorreu no gabinete da SES, em Porto Alegre.

O novo centro de atendimento terá capacidade de atender 150 usuários e de realizar 1,2 mil procedimentos por mês, a partir de um custeio mensal de R$ 100 mil repassado pela SES. A equipe multiprofissional contará com médicos, assistente social, psicopedagoga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicóloga.

Arita destacou a importância do serviço para a comunidade. “É sempre muito emocionante ver uma política pública consolidada e ver os serviços concretos atuando no território. O TEAacolhe agora é lei estadual e isso muito nos orgulha”, afirmou.

Maior estrutura e mais qualidade

O secretário de Saúde de Santa Cruz do Sul, Rodrigo Rabuske, reforçou o quanto o município tem avançado no cuidado com pessoas que se enquadram dentro do espectro autista. “Teremos uma estrutura maior e isso vai evitar deslocamentos para outras cidades e assegurar mais qualidade de vida às pessoas que precisam. Somos muito gratos pela parceria com o Estado e por esse olhar de coletividade”, disse.

A Região de Saúde 28, onde está localizado o município de Santa Cruz do Sul, possui dois CASs em funcionamento, um na Apae de Candelária e outro na Apae de Rio Pardo. A habilitação do CAS de Santa Cruz do Sul amplia a oferta dos atendimentos especializados às pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, considerando que é uma região com alta demanda por atendimento, elevado volume de judicialização e grandes distâncias geográficas.

A diretora da Apae, Rosemari Hofmeister, agradeceu ao governo do Estado pela habilitação do novo CAS. “Hoje é um dia de muita alegria e sabemos que o compromisso é grande para que seja, de fato, uma inclusão na prática”, enfatizou.

O CAS TEAcolhe Santa Cruz do Sul vai abranger 13 municípios: Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, Pântano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires, Vera Cruz.

TEAcolhe

O TEAcolhe RS é um programa estadual que visa atender às necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista, promovendo seu desenvolvimento e inclusão social, bem como apoiando suas famílias. A iniciativa atua por meio de uma rede integrada nas áreas de saúde, educação e assistência social, com foco na qualificação profissional e na sensibilização da sociedade.