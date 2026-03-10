Governo Leite já investiu R$ 401 milhões em equipamentos para hospitais do SUS por meio do Avançar Mais na Saúde

Mesa de correção da escoliose no Hospital São Vicente de Paulo torna cirurgias mais rápidas e eficazes -Foto: Divulgação SES

O governo estadual já investiu, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, R$ 401,3 milhões em equipamentos para a melhoria da estrutura dos hospitais e o atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa, executada pela Secretaria da Saúde (SES), visa qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

O investimento do programa na rede já soma R$ 920 milhões, incluindo os recursos para obras nos hospitais, de R$ 518,9 milhões. No total, o Avançar Mais na Saúde assegurou recursos de R$ 1,2 bilhão para a rede de saúde do Estado, com aportes também em atenção básica, atenção farmacêutica e infraestrutura das secretarias municipais de saúde.

Além do reforço na estrutura – com a construção, reforma e ampliação de espaços nos prédios – o Avançar foi fundamental para modernizar os equipamentos de diagnóstico e de tratamento dos hospitais.

Com recursos do programa, já foram adquiridos:

19 mamógrafos, instalados em 18 municípios;

dez equipamentos de ressonância magnética;

31 aparelhos de raios-x;

e 21 tomógrafos.

Outros 158 equipamentos de hemodiálise reforçaram o tratamento de pacientes em 14 municípios, evitando, em várias situações, que tivessem de se deslocar para outra cidade.

Foi o que aconteceu no setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, na Região Sul. A aquisição dos equipamentos necessários foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo. Antes da implantação do serviço, pacientes da região com doenças renais crônicas – especialmente aqueles que dependem de tratamento contínuo – precisavam se deslocar até 480 quilômetros, entre ida e volta, para realizar o procedimento. Agora, são atendidos na própria cidade.

Avanços na correção da escoliose infanto-juvenil

Um dos objetivos do programa é promover a inovação. É o caso de um investimento de R$ 555,5 mil reais no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo. Com os recursos, foi comprada e instalada uma mesa com suportes para cirurgias de deformidades da coluna vertebral em crianças. O equipamento é o único no Rio Grande do Sul utilizado nesse tipo de cirurgia (há somente três no país).

Em fevereiro, secretária Arita Bergmann e vice-governador Gabriel Souza conferiram novos equipamentos no São Vicente de Paulo -Foto: Ascom SES

“É a melhor mesa que existe em nível mundial”, explica o cirurgião ortopédico Luís Gustavo Calieron, responsável pelo Serviço de Escoliose do HSVP. “A estrutura foi elaborada para facilitar a correção da escoliose. Como é feita de carbono, a colocação dos parafusos fica muito mais fácil e rápida porque não tem o metal das mesas tradicionais. Além disso, como a mesa é feita para todos os tipos de deformidade, ajuda no posicionamento do paciente, deixando o abdômen totalmente livre.”

Entre as vantagens possibilitadas pelo novo equipamento, estão:

redução da necessidade de transfusão após a cirurgia, com menor sangramento;

menor risco de lesões decorrentes da posição do paciente durante o tempo de duração do procedimento, que dura de seis a oito horas;

e mais facilidade na correção das deformidades.

Desde a primeira operação, em 29 de agosto do ano passado, foram realizadas 34 cirurgias para corrigir deformidades complexas de coluna de crianças e adolescentes.

Nos casos mais graves, de escoliose neuromuscular, crianças e adolescentes não conseguem sequer se sentar, passando a maior parte do tempo deitadas. A cirurgia possibilita a correção da coluna vertebral para que possam ter uma vida normal dentro das condições que os afetam. “O paciente pode ficar sentado e passa a ver o mundo de frente. É uma diferença enorme. É a vida de uma pessoa que começa”, acrescenta Calieron.

“Conseguimos realizar a cirurgia em bem menos tempo. Antes, fazíamos uma por semana; com a mesa, se o caso não é grave, realizamos duas por dia pelas facilidades oferecidas”, conta ainda Calieron. O HSVP é referência para todo o Estado nesse tipo de cirurgia.

Modernização tecnológica

O Avançar também possibilitou aos hospitais regionais a atualização tecnológica, além da reforma do espaço, com ganhos de atendimento e mais conforto e cuidado para os pacientes. No Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, após um investimento de R$ 621 mil por meio do programa na modernização da unidade pediátrica, foram instalados novos equipamentos no espaço.

“Antes, era um ambiente precário em um prédio de 50 anos e com equipamentos antigos. Hoje, temos mais segurança e conforto para os pacientes pediátricos, com leitos de internação e também de isolamento, tendo em vista a alta demanda em pacientes com síndromes respiratórias”, explica a presidente da instituição, Mirna Braucks.

Com o investimento de R$ 16,2 milhões do Avançar no hospital, também foram substituídos os monitores multiparâmetros e as camas da unidade de tratamento intensivo (UTI). Além disso, foi instalada uma central de monitoramento dos pacientes em estado crítico – o que proporciona mais segurança.