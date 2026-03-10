Terça, 10 de Março de 2026
Sicredi

Redentora: Proerd é lançado nas escolas estaduais e municipais do município

O programa irá atender aproximadamente 204 alunos do município.

Por: Andre Eberhardt Fonte: SD Cristiano/Brigada Militar
10/03/2026 às 07h20
(Foto: Brigada Militar)

Nests segunda-feira, 09 de março, foi dado início ao programa Educacional de resistência às drogas e à violência (PROERD), nas escolas Municipais e Estaduais do município de Redentora.

O ato contou com a presença de autoridades locais na cerimônia de abertura. Estiveram presentes o Prefeito Municipal em exercício, Paulo Gonzatto, o Presidente da Câmara de Vereadores Vanderlei da Rosa e o Secretário Municipal da Educação Luis Henrique Personcini dos Santos, que destacaram a importância do trabalho preventivo junto aos estudantes.

O programa irá atender aproximadamente 204 alunos do município. Ao final do ciclo de 10 encontros, será realizada uma formatura, momento em que os alunos receberão certificados de participação, além de premiações para os estudantes que se destacarem ao longo das atividades.

O PROERD reforça a importância da união entre escola, família, comunidade e instituições de segurança pública na construção de um ambiente mais seguro e saudável para as crianças e adolescentes.




(Foto: Observador Regional)
DENGUE
