Marcelo Dornelles é o novo procurador-geral de Justiça do RS

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (27/5), que Marcelo Lemos Dornelles será o novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS). Leite determinou que a Casa Civil elabore os atos oficiais para a nomeação de Dornelles, que permanecerá no cargo até 2023. A cerimônia de posse será em 7 de junho.

Dornelles foi o primeiro colocado na lista tríplice entregue pelo MP/RS no dia 17 de maio. O atual procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen, entregou o documento pessoalmente ao governador.

A finalização da eleição interna ocorreu em 15 de maio, com a definição de três nomes. Coube ao governador definir o novo ocupante do cargo. Os candidatos eram Marcelo Lemos Dornelles, que ocupou o cargo antes de Dallazen e é o atual subprocurador para Assuntos Institucionais; Márcio Schlee Gomes, que atua na Promotoria de Pelotas; e Sérgio Harris, que já foi presidente da Associação do Ministério Público (AMP/RS) e atualmente é o subprocurador de Gestão Estratégica.