Segunda, 09 de Março de 2026
Papeleira sueca prepara planta para operação orientada por IA

Empresa moderniza unidade de papel e celulose em Gävle mirando eficiência e compatibilidade com inteligência artificial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/03/2026 às 18h57

A fabricante de papel e celulose Billerud modernizou sua planta na cidade de Gävle, Suécia, com o objetivo de otimizar a produção e tornar a unidade compatível com inteligências artificiais (IAs) industriais. Com soluções da provedora de tecnologia ABB, a atualização contemplou os sistemas de automação, de controle de qualidade, inversores de frequência e o hardware da Máquina de Papel 5 (MP5) instalada no local, responsável por parcela expressiva da produção global de papelão da empresa sueca.

O projeto terá a aplicação de algumas das mais recentes soluções da ABB, entre elas a nova versão do sistema de controle distribuído ABB Ability™ System 800xA®, os controladores de última geração AC800M, além de sistemas de controle de qualidade e inversores de frequência em versões atualizadas. O objetivo é elevar a eficiência da planta de Gävle, aprimorar a segurança digital, reduzir o uso de materiais e energia, além de tornar a MP5 compatível com as próximas gerações de IAs de otimização industrial.

Outra expectativa é estruturar um ambiente de automação mais seguro e resiliente, capaz de gerar dados e insights sobre o desempenho da MP5. "Mudanças na produção poderão ser executadas com maior precisão, menor variação de qualidade e melhor uso de matérias-primas e energia. Além de pavimentar incrementos na produção, a modernização vai permitir à Billerud ampliar o número de controles avançados de processos e avançar na otimização por IA industrial, à medida que a operação evoluir", explicaram em comunicado ABB e Billerud.

No texto, as empresas também disseram acreditar que a planta vai poder produzir embalagens sob novas especificações, iniciar operação orientada por analytics avançados e ser cada vez mais eficiente no uso de recursos, inclusive com a fábrica produzindo embalagens de especificações diferentes a cada turno. "O investimento mira uma produção mais eficiente e adaptável", afirmou o comunicado.

A planta de Gävle fabrica embalagens para a indústria alimentícia e de bens de consumo, abastecendo mercados em diferentes partes do mundo.

