Alcon lança plataforma UNITY CS para cirurgias de catarata

Nova plataforma Unity CS reúne recursos tecnológicos voltados a cirurgias de catarata realizadas por oftalmologistas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/03/2026 às 15h43
A Alcon, empresa especializada em saúde ocular, lança no Brasil sua nova plataforma cirúrgica para catarata chamada UNITY CS. A novidade foi apresentada para médicos durante o 48º SIMASP, tradicional congresso de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, que aconteceu em São Paulo, de 4 a 7 de março.

A catarata afeta hoje mais de 94 milhões de pessoas globalmente, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença, que consiste no embaçamento ou opacidade do cristalino, a lente natural transparente dentro do olho, leva à perda progressiva e indolor da visão. No Brasil, são cerca de 550 mil novos casos por ano, com mais de 70% das pessoas com mais de 65 anos afetadas pela doença.

O tratamento da catarata é a cirurgia, durante a qual é feita a remoção do cristalino opaco e substituição por uma lente artificial, chamada lente intraocular (LIO), que restaura a visão da pessoa. É nesse contexto que entra a nova plataforma cirúrgica UNITY CS, utilizada por cirurgiões para retirar o cristalino opaco, procedimento chamado de facoemulsificação, e inserir a lente intraocular no paciente.

"O sistema UNITY CS foi projetado para permitir que cirurgiões de catarata operem com estabilidade e eficiência em condições mais fisiológicas por meio de sua funcionalidade de Fluídica Inteligente. Essa nova tecnologia mantém a pressão intraocular estável e controlada para ajudar a proporcionar maior conforto ao paciente e segurança durante a cirurgia", explica Cleiton Costa Silva, diretor de Marketing da Alcon para a América Latina.

O UNITY CS incorpora avanços tecnológicos como o UNITY Thermal Sentry, primeira caneta de facoemulsificação equipada com um sensor térmico que, aliado a um algoritmo proprietário, estima a temperatura da incisão em tempo real e regula automaticamente a potência do ultrassom. A tecnologia UNITY Intelligent Fluidics, com seus sistemas proprietários e exclusivos de controle de pressão e fluxo, proporciona maior estabilidade cirúrgica durante os procedimentos. Complementando essas inovações, o UNITY 4D Phaco proporciona remoção do núcleo do cristalino até duas vezes mais rápida do que equipamentos anteriores da marca, com 41% menos energia liberada ao olho e 48% menos energia dissipada acumulada, promovendo proteção dos tecidos.

"O UNITY ajuda a otimizar os procedimentos cirúrgicos, ao mesmo tempo em que nos permite proporcionar bons resultados aos pacientes. A tecnologia UNITY 4D Phaco, em particular, tem sido impressionante, fragmentando com eficiência até mesmo cataratas grandes e densas, enquanto mantém uma pressão intraocular mais fisiológica ao longo de toda a cirurgia", comenta a Dra. Laura Cunha, oftalmologista especializada em catarata e córnea.

A plataforma foi desenvolvida para proporcionar praticidade e eficiência à rotina do oftalmologista. Sua interface ampliada e intuitiva aprimora o fluxo de trabalho, enquanto o sistema oferece configuração e desmontagem aceleradas, com prime e teste unificados e menos conexões. Conta ainda com maior confiabilidade operacional, assegurada pelo suporte técnico especializado e pela possibilidade de assistência remota, reduzindo o tempo de inatividade.

Sobre a Alcon

A Alcon é uma empresa global especializada em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil colaboradores em todo o mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
