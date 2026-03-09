Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em quase cinco anos, governo Leite investiu R$ 518 milhões em obras nos hospitais do Rio Grande do Sul

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Programa Avançar Mais na Saúde , iniciativa do governo do Estado executad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 11h32
Em quase cinco anos, governo Leite investiu R$ 518 milhões em obras nos hospitais do Rio Grande do Sul
Em Caxias do Sul, passarela interligou estruturas do hospital tornando atendimento mais seguro e ágil -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Programa Avançar Mais na Saúde , iniciativa do governo do Estado executada pela Secretaria da Saúde, investiu R$ 518,9 milhões em obras de melhoria da estrutura dos hospitais do Rio Grande do Sul que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Foto mostra área externa com aspecto de desgaste
Instituto de Cardiologia de Porto Alegre tinha aspecto de desgaste até o início das obras -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

O investimento do programa na rede hospitalar é de R$ 920 milhões, incluindo os recursos para equipamentos, de R$ 401,3 milhões. No total, o Avançar já assegurou recursos de R$ 1,2 bilhão para a rede de saúde do Estado, com aportes também na atenção básica, atenção farmacêutica e na infraestrutura das secretarias municipais de saúde.

“O governo conseguiu equilibrar as contas do Estado e então recuperamos fôlego para investir no fortalecimento da rede de saúde pública em todas as regiões do RS. São recursos que se transformam em leitos, equipamentos e atendimento mais ágil para a população, que passa a ter os serviços mais perto de casa. Nosso compromisso é ampliar o acesso, reduzir filas e garantir um serviço cada vez mais qualificado aos gaúchos”, disse a secretária da Saúde Arita Bergmann.

Visual e estrutura recuperados concedem um aspecto novamente saudável à instituição -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia
Visual e estrutura recuperados concedem um aspecto novamente saudável à instituição -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

Novo HRPS de Pelotas

Fachada do novo Hospital Regional de Pelotas
Fachada pronta na obra em Pelotas -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Os valores demonstram o impacto do programa. Apenas o futuro Hospital Regional de Pronto-Socorro (HRPS) de Pelotas recebeu R$ 74,3 milhões do Estado. O primeiro aporte, de R$ 55 milhões, financiou a construção do prédio ainda na primeira fase do Avançar, em 2021, e tirou o projeto do papel.

Previsão é de início do funcionamento em junho

Atualmente, o hospital está 92% concluído. A previsão é que a obra seja entregue em abril e que o hospital comece a funcionar de forma gradual a partir de 30 de junho.

A área total construída é de 9,5 mil metros quadrados, incluindo 1,5 mil metros quadrados que faziam parte do antigo Centro de Atendimento a Síndromes Gripais (Centro Covid). Também foram construídos novos 8 mil metros quadrados em novas edificações. Além das obras, foram investidos 19,3 milhões em equipamentos e mobiliário.

Quando estiver em plena operação, o HRPS será referência para mais de um milhão de habitantes de 23 municípios da região Sul. A estrutura contará com 121 leitos clínicos totais, 20 leitos de unidade de tratamento intensivo (dez adultos e dez pediátricos), cinco salas cirúrgicas e áreas de recuperação e apoio. Além do atendimento de urgência e emergência, o hospital oferecerá serviços em diversas especialidades.

"A população de Pelotas merece um atendimento de emergência com a estrutura física boa e bonita, além da equipe qualificada que já tem”, comentou a secretária municipal de Saúde de Pelotas, Angela Moreira Vitória. “Estes recursos, junto com os compromissos do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), e do Ministério da Saúde, com com o custeio mensal, vai garantir o carinho que Pelotas merece”, complementou.

Santa Casa de Porto Alegre

Outro grande investimento foi feito no complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, beneficiado com outros R$ 59,8 milhões. Foram R$ 17,9 milhões investidos em obras como a conclusão do setor de emergência do Hospital Nora Teixeira, inaugurado em 2022. Com apoio do Estado, o setor quase quadruplicou o espaço, de 600 metros quadrados para 2.325 metros quadrados, facilitando o fluxo de pacientes com mais conforto. Houve ainda um aumento no número de leitos, de 13 para 28.

No Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, um investimento de R$ 26,9 milhões do Estado permitiu a conclusão do Bloco E do prédio, cuja obra estava parada havia dez anos. Outros R$ 25 milhões foram repassados ao hospital para a compra e instalação de equipamentos. Ao todo, o Avançar já destinou ao hospital R$ 51,9 milhões.

Obra no Hospital Geral de Caxias do Sul edificou passagem para conexão de prédios na instituição -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul
Obra no Hospital Geral de Caxias do Sul edificou passagem para conexão de prédios na instituição -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

Reforço na estrutura regional

Um dos focos do Avançar Mais na Saúde é fortalecer a rede regional de saúde, qualificando a estrutura dos hospitais. É o caso do Hospital Geral de Caxias do Sul, que recebeu um investimento de R$ 35,6 milhões em obras. Com o investimento do Estado, foi concluído o prédio anexo da instituição, que iniciou os atendimentos em 2023, com a abertura de 118 novos leitos, cujo número total passou de 237 para 355: um aumento de 62%.

Outro investimento, de R$ 11,6 milhões, possibilitou a reforma do centro obstétrico e do serviço de diagnóstico por imagem. Mais R$ 6 milhões foram repassados à instituição para a ampliação do centro cirúrgico e a aquisição de equipamentos, enquanto R$ 3 milhões foram investidos na ala de internação.

Imagem da nova UTI para adultos no Hospital Geral Caxias do Sul
Nova UTI para adultos -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

UTI para pacientes adultos

Com o apoio do Estado, o Hospital Geral se consolidou como principal referência em alta complexidade para 49 municípios, beneficiando uma população de 1,2 milhão de pessoas.

Entre os novos leitos, foram abertos 31 na unidade de tratamento intensivo (UTI), reduzindo a necessidade de transferência de pacientes críticos do município para Porto Alegre ou outras regiões.

Imagem da nova UTI Pediátrica no Hospital Geral de Caxias do Sul
Nova UTI pediátrica -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

UTI pediátrica

A ampliação do centro cirúrgico elevou o número de cirurgias cardíacas, neurológicas e ortopédicas. A reforma do setor de imagem diminuiu o tempo de espera para diagnósticos precisos, fundamentais para tratamentos oncológicos e de urgência.

E o novo centro obstétrico oferece um atendimento mais adequado às normas de parto humanizado, atendendo à demanda regional nos casos de gestações de alto risco.

Com os investimentos do Estado, os atendimentos no hospital passaram de 511,3 mil, em 2024, para 538,7 mil em 2025. Foram realizadas 8,4 mil cirurgias (+9%), 1,8 mil partos (+5%) e 950 atendimentos em hemodinâmica (+11%).

“Já investimos R$ 54 milhões exclusivamente na saúde de Caxias do Sul, sendo que quase 40 milhões foram no Hospital Geral, instituição que atende 100% SUS e que já se consolidou como uma referência de excelência nos serviços prestados para a comunidade regional”, afirmou a secretária Arita.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Saúde Há 3 horas

AgSUS e FMUSP abrem mil vagas para curso gratuito sobre Saúde Digital

Carga horária é de 30 horas na modalidade educação a distância

 (Foto: Hospital ADESCO)
Saúde Local Há 6 horas

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Implantação do serviço marca avanço no atendimento médico e amplia acesso da população a diagnósticos no próprio município.

 (Foto: Reprodução)
Saúde Há 10 horas

Hospital de Clínicas de Passo Fundo Realiza Primeira Cirurgia de Tireoide com Fluorescência

Tecnologia de autofluorescência traz mais precisão e segurança na remoção da glândula tireoide, com impacto positivo na recuperação dos pacientes

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Polilaminina: entenda a esperança e os testes ainda necessários

Fase 1 de ensaios clínicos deve começar ainda este mês

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

Primeira turma do Curso de Motolância do SAMU é formada em Santa Catarina

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira, 6, a cerimônia de conclusão da primeira turma do Curso de Mo...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
28° Sensação
1.75 km/h Vento
55% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Moraes autoriza visita íntima a general condenado na trama golpista
Agricultura Há 10 minutos

Vigilância sanitária do Estado reforça ações contra a gripe aviária em Santa Vitória do Palmar e Chuí
Sistema prisional Há 10 minutos

Novo pavilhão feminino qualifica atendimento a mulheres na Penitenciária de Rio Grande
Desenvolvimento Há 10 minutos

Invest RS, BRDE e Badesul lançam estande conjunto para receber investidores na Expodireto Cotrijal 2026
Tecnologia Há 29 minutos

GFT desbloqueia entrega nearshore segura após o acordo de dados UE-Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -1,34%
Euro
R$ 6,01 -1,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,119,18 +1,91%
Ibovespa
179,992,22 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias