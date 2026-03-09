Em quase cinco anos, governo Leite investiu R$ 518 milhões em obras nos hospitais do Rio Grande do Sul

Em Caxias do Sul, passarela interligou estruturas do hospital tornando atendimento mais seguro e ágil -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

Lançado em 2021 para qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul, o Programa Avançar Mais na Saúde , iniciativa do governo do Estado executada pela Secretaria da Saúde, investiu R$ 518,9 milhões em obras de melhoria da estrutura dos hospitais do Rio Grande do Sul que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Instituto de Cardiologia de Porto Alegre tinha aspecto de desgaste até o início das obras -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

O investimento do programa na rede hospitalar é de R$ 920 milhões, incluindo os recursos para equipamentos, de R$ 401,3 milhões. No total, o Avançar já assegurou recursos de R$ 1,2 bilhão para a rede de saúde do Estado, com aportes também na atenção básica, atenção farmacêutica e na infraestrutura das secretarias municipais de saúde.

“O governo conseguiu equilibrar as contas do Estado e então recuperamos fôlego para investir no fortalecimento da rede de saúde pública em todas as regiões do RS. São recursos que se transformam em leitos, equipamentos e atendimento mais ágil para a população, que passa a ter os serviços mais perto de casa. Nosso compromisso é ampliar o acesso, reduzir filas e garantir um serviço cada vez mais qualificado aos gaúchos”, disse a secretária da Saúde Arita Bergmann.

Visual e estrutura recuperados concedem um aspecto novamente saudável à instituição -Foto: Divulgação/Instituto de Cardiologia

Novo HRPS de Pelotas

Fachada pronta na obra em Pelotas - Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Os valores demonstram o impacto do programa. Apenas o futuro Hospital Regional de Pronto-Socorro (HRPS) de Pelotas recebeu R$ 74,3 milhões do Estado. O primeiro aporte, de R$ 55 milhões, financiou a construção do prédio ainda na primeira fase do Avançar, em 2021, e tirou o projeto do papel.

Previsão é de início do funcionamento em junho

Atualmente, o hospital está 92% concluído. A previsão é que a obra seja entregue em abril e que o hospital comece a funcionar de forma gradual a partir de 30 de junho.

A área total construída é de 9,5 mil metros quadrados, incluindo 1,5 mil metros quadrados que faziam parte do antigo Centro de Atendimento a Síndromes Gripais (Centro Covid). Também foram construídos novos 8 mil metros quadrados em novas edificações. Além das obras, foram investidos 19,3 milhões em equipamentos e mobiliário.

Quando estiver em plena operação, o HRPS será referência para mais de um milhão de habitantes de 23 municípios da região Sul. A estrutura contará com 121 leitos clínicos totais, 20 leitos de unidade de tratamento intensivo (dez adultos e dez pediátricos), cinco salas cirúrgicas e áreas de recuperação e apoio. Além do atendimento de urgência e emergência, o hospital oferecerá serviços em diversas especialidades.

"A população de Pelotas merece um atendimento de emergência com a estrutura física boa e bonita, além da equipe qualificada que já tem”, comentou a secretária municipal de Saúde de Pelotas, Angela Moreira Vitória. “Estes recursos, junto com os compromissos do GHC (Grupo Hospitalar Conceição), e do Ministério da Saúde, com com o custeio mensal, vai garantir o carinho que Pelotas merece”, complementou.

Santa Casa de Porto Alegre

Outro grande investimento foi feito no complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, beneficiado com outros R$ 59,8 milhões. Foram R$ 17,9 milhões investidos em obras como a conclusão do setor de emergência do Hospital Nora Teixeira, inaugurado em 2022. Com apoio do Estado, o setor quase quadruplicou o espaço, de 600 metros quadrados para 2.325 metros quadrados, facilitando o fluxo de pacientes com mais conforto. Houve ainda um aumento no número de leitos, de 13 para 28.

No Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, um investimento de R$ 26,9 milhões do Estado permitiu a conclusão do Bloco E do prédio, cuja obra estava parada havia dez anos. Outros R$ 25 milhões foram repassados ao hospital para a compra e instalação de equipamentos. Ao todo, o Avançar já destinou ao hospital R$ 51,9 milhões.

Obra no Hospital Geral de Caxias do Sul edificou passagem para conexão de prédios na instituição -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

Reforço na estrutura regional

Um dos focos do Avançar Mais na Saúde é fortalecer a rede regional de saúde, qualificando a estrutura dos hospitais. É o caso do Hospital Geral de Caxias do Sul, que recebeu um investimento de R$ 35,6 milhões em obras. Com o investimento do Estado, foi concluído o prédio anexo da instituição, que iniciou os atendimentos em 2023, com a abertura de 118 novos leitos, cujo número total passou de 237 para 355: um aumento de 62%.

Outro investimento, de R$ 11,6 milhões, possibilitou a reforma do centro obstétrico e do serviço de diagnóstico por imagem. Mais R$ 6 milhões foram repassados à instituição para a ampliação do centro cirúrgico e a aquisição de equipamentos, enquanto R$ 3 milhões foram investidos na ala de internação.

Nova UTI para adultos -Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

UTI para pacientes adultos

Com o apoio do Estado, o Hospital Geral se consolidou como principal referência em alta complexidade para 49 municípios, beneficiando uma população de 1,2 milhão de pessoas.

Entre os novos leitos, foram abertos 31 na unidade de tratamento intensivo (UTI), reduzindo a necessidade de transferência de pacientes críticos do município para Porto Alegre ou outras regiões.

Nova UTI pediátrica - Foto: Divulgação/Hospital Geral de Caxias do Sul

UTI pediátrica

A ampliação do centro cirúrgico elevou o número de cirurgias cardíacas, neurológicas e ortopédicas. A reforma do setor de imagem diminuiu o tempo de espera para diagnósticos precisos, fundamentais para tratamentos oncológicos e de urgência.

E o novo centro obstétrico oferece um atendimento mais adequado às normas de parto humanizado, atendendo à demanda regional nos casos de gestações de alto risco.

Com os investimentos do Estado, os atendimentos no hospital passaram de 511,3 mil, em 2024, para 538,7 mil em 2025. Foram realizadas 8,4 mil cirurgias (+9%), 1,8 mil partos (+5%) e 950 atendimentos em hemodinâmica (+11%).

“Já investimos R$ 54 milhões exclusivamente na saúde de Caxias do Sul, sendo que quase 40 milhões foram no Hospital Geral, instituição que atende 100% SUS e que já se consolidou como uma referência de excelência nos serviços prestados para a comunidade regional”, afirmou a secretária Arita.