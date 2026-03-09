Segunda, 09 de Março de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Implantação do serviço marca avanço no atendimento médico e amplia acesso da população a diagnósticos no próprio município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias com informações do Hospital ADESCO
09/03/2026 às 10h27
Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia
(Foto: Hospital ADESCO)

O Hospital ADESCO de Humaitá viveu mais um momento importante em sua história ao iniciar oficialmente a realização de exames de ultrassom para os pacientes. O início dos atendimentos ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2026, considerado pela direção da instituição como um marco histórico para o hospital.

A conquista começou ainda em 08 de agosto de 2025, quando o hospital inaugurou dois novos equipamentos: um aparelho de ultrassom e um eletrocardiógrafo digital. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e regionais, equipe administrativa, diretoria, colaboradores e membros da comunidade, além da participação da secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann.

A aquisição dos equipamentos representou um investimento total de R$ 234.900,00. Do montante, R$ 146.557,90 foram viabilizados por meio do programa Avançar Mais na Saúde, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O valor restante, R$ 79.506,57, foi destinado por meio de emendas impositivas dos vereadores da legislatura 2021/2024: Rozinaldo B. Bones dos Santos, Luis Vanderlei Paz, Lúcia Maria Oppermeier, Ireno Miguel Braun e José Mauri Chassot.

Apesar da conquista dos equipamentos em 2025, o hospital enfrentou alguns desafios até conseguir iniciar os atendimentos. Entre eles estiveram a demora na obtenção do alvará sanitário do Estado, que dependia da qualificação do novo aparelho de ultrassom, além do tempo de resposta do convênio CISA para a liberação dos exames.

Superadas as etapas burocráticas, os atendimentos começaram oficialmente e, no primeiro dia de funcionamento, foram realizados sete exames de ultrassom.

Todos os pacientes receberam laudos e imagens impressas no momento do exame, saindo do atendimento já com a hipótese de diagnóstico e a documentação em mãos, o que contribui para agilizar os tratamentos médicos.

De acordo com o hospital, os exames de ultrassom serão realizados todas as terças-feiras e quintas-feiras à tarde, com início às 13h30, mediante agendamento prévio na Secretaria do Hospital.

Neste primeiro momento, os exames estão sendo realizados pelo convênio CISA, mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, além da modalidade particular. Já os atendimentos pelos convênios IPÊ e Unimed ainda não estão disponíveis devido a trâmites legais e burocráticos em andamento.

A direção do Hospital ADESCO destacou que a implantação do serviço representa a realização de um antigo sonho da atual gestão e reforçou o agradecimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, à secretária Arita Bergmann, aos vereadores da legislatura 2021/2024 responsáveis pelas emendas, à empresa Excellence, de Dieiki de Bona, parceira da instituição, e à equipe jurídica Dressler Advogados, que auxilia no encaminhamento de projetos importantes para o hospital.

A instituição reafirma o compromisso de continuar trabalhando para oferecer melhor atendimento e mais serviços de saúde à comunidade, destacando que a união de esforços tem sido fundamental para fortalecer o hospital e ampliar o acesso da população aos serviços médicos.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Saúde Há 4 horas

Hospital de Clínicas de Passo Fundo Realiza Primeira Cirurgia de Tireoide com Fluorescência

Tecnologia de autofluorescência traz mais precisão e segurança na remoção da glândula tireoide, com impacto positivo na recuperação dos pacientes

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Polilaminina: entenda a esperança e os testes ainda necessários

Fase 1 de ensaios clínicos deve começar ainda este mês

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

Primeira turma do Curso de Motolância do SAMU é formada em Santa Catarina

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira, 6, a cerimônia de conclusão da primeira turma do Curso de Mo...

 Com a ampliação, o hospital passa a contar com uma estrutura modernizada e adequada às exigências assistenciais -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Saúde Há 3 dias

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram nesta sexta-feira (6/3) a ampliação do complexo de unidades de t...

 -
Saúde Há 3 dias

Governo Leite atua para atender a demandas das mulheres na rede pública de saúde

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8/3), a Secretaria da Saúde (SES) destaca uma série de ações para atender à...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
1.85 km/h Vento
89% Umidade
100% (7.08mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h58 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
26° 18°
Quinta
23° 18°
Sexta
26° 16°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 25 minutos

Hugo Motta defende debate eleitoral focado em temas que impactem a vida da população
Câmara Há 25 minutos

Presidente da Comissão de Relações exteriores diz que conflito no Irã pode gerar inflação no Brasil; veja a entrevista
Senado Federal Há 25 minutos

MP garante apoio de R$ 7,3 mil a atingidos por chuvas em Minas
Senado Federal Há 25 minutos

MP autoriza R$ 500 mi para empresas de cidades atingidas por chuvas Minas
Saúde Local Há 35 minutos

Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,51%
Euro
R$ 6,04 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,081,56 +1,84%
Ibovespa
178,974,90 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias