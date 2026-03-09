Hospital de Humaitá inicia realização de exames de ultrassonografia

O Hospital ADESCO de Humaitá viveu mais um momento importante em sua história ao iniciar oficialmente a realização de exames de ultrassom para os pacientes. O início dos atendimentos ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2026, considerado pela direção da instituição como um marco histórico para o hospital.

A conquista começou ainda em 08 de agosto de 2025, quando o hospital inaugurou dois novos equipamentos: um aparelho de ultrassom e um eletrocardiógrafo digital. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e regionais, equipe administrativa, diretoria, colaboradores e membros da comunidade, além da participação da secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann.

A aquisição dos equipamentos representou um investimento total de R$ 234.900,00. Do montante, R$ 146.557,90 foram viabilizados por meio do programa Avançar Mais na Saúde, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O valor restante, R$ 79.506,57, foi destinado por meio de emendas impositivas dos vereadores da legislatura 2021/2024: Rozinaldo B. Bones dos Santos, Luis Vanderlei Paz, Lúcia Maria Oppermeier, Ireno Miguel Braun e José Mauri Chassot.

Apesar da conquista dos equipamentos em 2025, o hospital enfrentou alguns desafios até conseguir iniciar os atendimentos. Entre eles estiveram a demora na obtenção do alvará sanitário do Estado, que dependia da qualificação do novo aparelho de ultrassom, além do tempo de resposta do convênio CISA para a liberação dos exames.

Superadas as etapas burocráticas, os atendimentos começaram oficialmente e, no primeiro dia de funcionamento, foram realizados sete exames de ultrassom.

Todos os pacientes receberam laudos e imagens impressas no momento do exame, saindo do atendimento já com a hipótese de diagnóstico e a documentação em mãos, o que contribui para agilizar os tratamentos médicos.

De acordo com o hospital, os exames de ultrassom serão realizados todas as terças-feiras e quintas-feiras à tarde, com início às 13h30, mediante agendamento prévio na Secretaria do Hospital.

Neste primeiro momento, os exames estão sendo realizados pelo convênio CISA, mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, além da modalidade particular. Já os atendimentos pelos convênios IPÊ e Unimed ainda não estão disponíveis devido a trâmites legais e burocráticos em andamento.

A direção do Hospital ADESCO destacou que a implantação do serviço representa a realização de um antigo sonho da atual gestão e reforçou o agradecimento ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, à secretária Arita Bergmann, aos vereadores da legislatura 2021/2024 responsáveis pelas emendas, à empresa Excellence, de Dieiki de Bona, parceira da instituição, e à equipe jurídica Dressler Advogados, que auxilia no encaminhamento de projetos importantes para o hospital.

A instituição reafirma o compromisso de continuar trabalhando para oferecer melhor atendimento e mais serviços de saúde à comunidade, destacando que a união de esforços tem sido fundamental para fortalecer o hospital e ampliar o acesso da população aos serviços médicos.

