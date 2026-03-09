UniFECAF lança pós em RH com inteligência artificial

A UniFECAF anunciou recentemente o lançamento da pós-graduação em RH Estratégico com inteligência artificial (IA). O curso surge em um contexto de mudanças no mercado de trabalho e de ampliação do uso de tecnologias digitais nas organizações, e passa a integrar a oferta de formações voltadas à área de gestão de pessoas.

A digitalização de processos e o uso crescente de dados têm influenciado mudanças nas práticas de gestão de pessoas nas organizações. Nesse cenário, ferramentas de inteligência artificial começam a ser incorporadas a diferentes etapas do trabalho de Recursos Humanos, como recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e análise de indicadores relacionados à cultura organizacional.

Levantamento da Fundação Dom Cabral, realizado em parceria com a plataforma Caju, indica que 68% das empresas brasileiras já utilizam ou estão testando soluções de inteligência artificial nas rotinas de Recursos Humanos, especialmente em atividades ligadas ao recrutamento e à análise de dados. Entre organizações com mais de mil colaboradores, o índice chega a 82,6%, apontando uma presença mais significativa dessas tecnologias em empresas de maior porte.

Nesse contexto, a criação da nova especialização busca incentivar estudantes e profissionais da área a ampliarem seus conhecimentos sobre tecnologia aplicada ao RH e a se manterem atualizados diante das tendências do mercado.

A nova pós-graduação da UniFECAF busca justamente conectar esse cenário tecnológico às competências necessárias para o profissional contemporâneo. A proposta do curso é integrar fundamentos tradicionais da gestão de pessoas com o uso estratégico de ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e inovação aplicada ao ambiente corporativo.

Para o CEO da instituição, Marcel Gama, iniciativas como essa fazem parte de um movimento mais amplo de preparação dos estudantes para o futuro do trabalho.

"Nosso objetivo é incentivar os alunos a estarem sempre um passo à frente das transformações do mercado. A inteligência artificial já impacta diversas áreas e o RH não é exceção. Formar profissionais que compreendam essas mudanças e saibam utilizá-las de forma estratégica é essencial para a nova realidade das organizações", afirma.

Além de abordar conceitos de tecnologia aplicada ao RH, o curso também deve explorar temas como gestão estratégica de talentos, cultura organizacional orientada por dados, análise de indicadores de desempenho e transformação digital nas empresas.

A iniciativa reforça a estratégia da UniFECAF de ampliar a oferta de cursos alinhados às tendências do mercado e estimular a atualização constante dos profissionais, em um cenário em que a qualificação e o domínio de novas tecnologias se tornam cada vez mais determinantes para o desenvolvimento de carreira.