Hospital de Clínicas de Passo Fundo Realiza Primeira Cirurgia de Tireoide com Fluorescência

Tecnologia de autofluorescência traz mais precisão e segurança na remoção da glândula tireoide, com impacto positivo na recuperação dos pacientes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Uirapuru
09/03/2026 às 07h21
Hospital de Clínicas de Passo Fundo Realiza Primeira Cirurgia de Tireoide com Fluorescência
(Foto: Reprodução)

Na última semana, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) se tornou referência no Rio Grande do Sul ao sediar o primeiro procedimento no estado utilizando o inovador método de Fluorescência para cirurgia de tireoide. O procedimento ocorreu no dia 23 de fevereiro, sob a liderança do cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Yuri Goersch, membro do corpo clínico da instituição.

A cirurgia, que teve como foco a remoção da tireoide, contou com a tecnologia de autofluorescência, um sistema de iluminação especial que permite à equipe médica identificar e preservar com precisão as glândulas paratireoides, responsáveis pela regulação do cálcio no organismo. “Durante a remoção da tireoide, o maior desafio é preservar as paratireoides, glândulas minúsculas do tamanho de um grão de arroz. A olho nu, elas muitas vezes se camuflam. Com a tecnologia da autofluorescência, emitimos uma luz especial que faz essas glândulas vitais literalmente brilharem na tela”, explica o Dr. Yuri Goersch.

A técnica inovadora garante mais segurança e precisão durante o procedimento, permitindo que as glândulas paratireoides, essenciais para a manutenção do equilíbrio do cálcio no corpo, sejam preservadas com uma exatidão que antes era impossível de alcançar. Essa abordagem também contribui para uma recuperação pós-operatória mais eficiente e com maior qualidade de vida para o paciente.

De acordo com o cirurgião, a tecnologia tem um impacto direto na redução de riscos cirúrgicos. “A nova tecnologia utiliza um sistema de luz especial que faz com que as glândulas paratireóides ‘brilhem’ durante a cirurgia. Isso permite que a equipe identifique e preserve essas estruturas milimétricas com precisão absoluta, garantindo um pós-operatório muito mais seguro e com maior qualidade de vida”, destaca Goersch.

A Fluorescência de Paratireoides é uma técnica aplicada apenas em poucos centros médicos do Brasil, sendo uma grande inovação para a área da cirurgia de tireoide. Seu uso pode reduzir complicações durante a operação e melhorar a recuperação dos pacientes, impactando positivamente sua saúde no longo prazo.

O Dr. Yuri Goersch fez questão de agradecer ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo e à equipe cirúrgica pela oportunidade de realizar o procedimento inovador. “Um agradecimento especial a toda a equipe cirúrgica e ao HCPF por fornecerem a estrutura necessária para que a medicina do futuro aconteça hoje”, concluiu.

Com o sucesso do procedimento, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo reforça seu compromisso com a inovação e com a qualidade no atendimento aos seus pacientes, consolidando-se como um centro de referência no estado para o uso de novas tecnologias no tratamento de doenças da tireoide.

 
