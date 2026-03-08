Domingo, 08 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo líder Supremo do Irã é escolhido, mas nome não é divulgado

Após informação de agência do Irã. Israel promete assassinar escolhido

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/03/2026 às 13h36

Um dos representantes da Assembleia dos Especialistas (ou dos Peritos) do Irã, Mohsen Heidari Alekasir, informou à agência iraniana de notícias Isna que o novo líder Supremo do país foi escolhido. O nome ainda não foi divulgado.

“A opção mais adequada, aprovada pela maioria da Assembleia de Especialistas, foi escolhida”, disse Alekasir, clérigo representante da província Khuzistão. Ele acrescentou que, devido nas circunstâncias atuais, não foi possível se reunir presencialmente para escolher o novo representante do Estado iraniano.

A pessoa eleita por essa Assembleia, formada por 88 membros, deve substituir o aiatolá Ali Khamenei , assassinado por ataques de Israel e Estados Unidos (EUA) ainda no primeiro dia da guerra .

Outra agência de notícias iraniana, a Mehr, citou fala de outro membro da assembleia, Hojjatoleslam Mahmoud Rajabi, dizendo que os membros do colegiado trabalharam “dia e noite” para definição do novo líder Supremo do país.

“A notícia final será comunicada através do Secretariado da Assembleia de Peritos e da Mesa Diretora”, diz o comunicado do Rajabi.

Trump quer definir líder Supremo

O presidente dos EUA, Donald Trump, que busca uma “mudança de regime” no Irã com a guerra, afirmou que deveria participar da escolha do novo líder Supremo da República Islâmica.

“Preciso estar envolvido na nomeação”, disse Trump à agência de notícias Axios, acrescentando que não aceitaria a nomeação do filho do Khamenei, o Mojtaba Khamenei, que tem sido apontado como provável sucessor.

Em entrevista à rede dos EUA NBC News, o ministro das relações exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que ninguém vai interferir nos assuntos internos do país persa.

“Esta é uma questão para o povo iraniano. Eles já elegeram a Assembleia de Peritos, e esta assembleia é responsável por eleger o líder. Esta é uma questão puramente interna do povo iraniano e não tem nada a ver com mais ninguém”.

Israel promete assassinar escolhido

Na última quarta-feira (4), o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o próximo líder Supremo do Irã será assassinado.

“Será um alvo inequívoco para eliminação. Não importa qual seja o nome dele ou onde ele se esconda”, disse em uma rede social.

Estima-se que a guerra de Israel e dos EUA contra o Irã já tenha custado a vida de, pelo menos, 1.332 civis, segundo autoridade iraniana. Entre as vítimas dos ataques, esteve uma escola de meninas , onde 168 crianças foram mortas, expondo os horrores que o conflito pode produzir.

Líder supremo

No cargo de líder supremo há 36 anos, Khamenei estava no topo da estrutura de Poder da República Islâmica do Irã que, além do Executivo, do Parlamento e do Judiciário, conta com o Conselho dos Guardiões, formado por seis indicados do próprio Aiatolá Khamenei e seis indicados pelo Parlamento.

Outro órgão político típico da República Islâmica é a Assembleia dos Especialistas, ou dos Peritos, formada por 88 religiosos eleitos pelo voto popular. Essa assembleia é responsável por eleger o aiatolá que será o líder supremo do Irã. Apesar de o cargo ser vitalício, a Assembleia dos Especialistas pode destituí-lo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 2 horas

EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

Objetivo seria combater cartéis e afastar “adversários” da região

© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso

Vitória Barreto está desaparecida desde o último dia 3
Internacional Há 1 dia

Ataque a escola de meninas no Irã expõe horrores da guerra

Mulheres e meninas iranianas sofrem o impacto do conflito
Internacional Há 1 dia

Brasil busca parceria com Europa para exploração de minerais críticos

Expectativa é que relação inclua transferência de tecnologia
Internacional Há 2 dias

Passageiros de cruzeiro retido em Dubai começam a voltar pra casa

Informação é da empresa MSC Cruzeiros, dona do navio MSC Euribia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
28° Sensação
2.58 km/h Vento
58% Umidade
49% (0mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Segunda
25° 17°
Terça
27° 17°
Quarta
28° 19°
Quinta
25° 18°
Sexta
28° 16°
Últimas notícias
Planejamento Há 1 hora

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil em São Lourenço do Sul na segunda-feira (9)
Internacional Há 2 horas

EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina
Direitos Humanos Há 3 horas

Mulheres se reúnem em Copacabana contra a violência e o feminicídio
Internacional Há 4 horas

Novo líder Supremo do Irã é escolhido, mas nome não é divulgado
Geral Há 5 horas

Fim da escala 6x1: proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 375,881,92 -0,97%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias