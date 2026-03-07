Domingo, 08 de Março de 2026
Barra do Guarita recebeu quase R$ 3 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025

Os repasses foram destinados por deputados federais, senadores e também por emendas de comissões do Congresso Nacional, contribuindo para o financiamento de ações e investimentos no município.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
07/03/2026 às 19h53
(Foto: Observador Regional)

Levantamento realizado com base em dados do Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU) aponta que o município de Barra do Guarita recebeu R$ 2.950.689,76 em recursos provenientes de emendas parlamentares no período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025.

Do total recebido, R$ 2.010.709,76 foram encaminhados ao Poder Executivo Municipal, com aplicação prevista em diversas áreas da administração pública. Já R$ 939.980,00 foram direcionados especificamente ao Fundo Municipal de Saúde, reforçando o financiamento de serviços e ações na área da saúde pública.

Os dados também detalham quais parlamentares e comissões destinaram os recursos ao município, bem como os partidos responsáveis pelas indicações das emendas.

➡️ Confira abaixo a tabela com os deputados, senadores e comissões que destinaram emendas a Barra do Guarita.



➡️ Veja também a tabela com os partidos e comissões responsáveis pelos repasses ao município.

(Tabela: Observador Regional)


