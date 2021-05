Capital paulista antecipa vacinação de profissionais da área de saúde

A prefeitura de São Paulo antecipou para amanhã (28) o início da vacinação contra a covid-19 dos profissionais da área de saúde com mais de 18 anos. Estagiários do setor que estejam cursando o último ano de aprendizado também poderão ser imunizados.

Para a vacinação, eles devem apresentar documento do conselho de classe ou comprovante de habilitação para a profissão (certificado ou diploma). Os estagiários precisam comprovar que estão cursando o último ano da graduação ou curso profissionalizante.

Assim como todos os grupos incluídos na campanha de imunização, será necessário apresentar um comprovante de residência no município de São Paulo para poder receber a vacina.

Nesta fase da campanha, estão sendo priorizados médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários, estagiários que estejam no último ano de formação.

Também nesta sexta-feira começa a imunização do grupo de pessoas na faixa de 40 a 44 anos com comorbidades, além de beneficiários do benefício de prestação continuada da assistência social (BPC).

Para receber a primeira dose, as pessoas enquadradas nos grupos contemplados deverão procurar uma das 468 unidades básicas de saúde (UBS) ou os oito megapostos de vacinação implantados na cidade. Serão utilizados na aplicação da primeira dose os imunizantes da Pfizer e da Oxford/Astrazeneca.