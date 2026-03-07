Sábado, 07 de Março de 2026
Psicóloga brasileira some na Inglaterra; Itamaraty acompanha o caso

Vitória Barreto está desaparecida desde o último dia 3

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/03/2026 às 17h07
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30 anos, está desaparecida na Inglaterra desde o último dia 3. Nas redes sociais, amigos e familiares relatam que ela foi vista pela última vez no campus da Universidade de Essex, perto de Londres. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou à Agência Brasil que acompanha o caso.

No comunicado, o Itamaraty destacou que monitora o desaparecimento da brasileira por meio do Consulado-Geral do Brasil na capital britânica e que mantém contato com as autoridades locais e com a família de Vitória , “a quem tem sido prestada a assistência consular devida”.

A polícia de Essex informou que Vitória foi vista pela última vez embarcando em um ônibus por volta das 13h (horário local) da última terça-feira e desembarcando 30 minutos depois na região da marina de Brightlingsea .

“Estamos preocupados e precisamos encontrá-la para garantir sua segurança”, destacou a corporação.

Ainda segundo a polícia, Vitória usava um casaco escuro, um suéter de gola alta azul, uma calça jeans de cor clara e um tênis preto e carregava uma bolsa branca de ombro com a frase “People over profit”. A orientação é que qualquer pessoa no país com informações sobre a brasileira ligue para o número 999 .

Amigos e familiares solicitaram às autoridades locais reforço, sobretudo, nas buscas marinhas, já que o último sinal emitido pelo celular de Vitória indicou uma localização no mar, próximo às docas onde ela teria desaparecido . Pessoas próximas à brasileira relatam preocupação, inclusive, diante das baixas temperaturas registradas na região.

Em nota, o Conselho Regional de Psicologia do Ceará manifestou solidariedade à família , aos amigos e colegas de Vitória diante do desaparecimento da psicóloga. Segundo a entidade, a brasileira atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente por suas práticas comunitárias e pela promoção no cuidado à saúde mental.

“Neste momento de apreensão, o conselho se une em apoio à família e às pessoas próximas, na esperança de que a profissional seja encontrada em segurança.
Também reforça a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas.”

