Primeira turma do Curso de Motolância do SAMU é formada em Santa Catarina

Foto: Divulgação /SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira, 6, a cerimônia de conclusão da primeira turma do Curso de Mo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
07/03/2026 às 16h31
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação /SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira, 6, a cerimônia de conclusão da primeira turma do Curso de Motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O evento celebrou a formação de 20 profissionais e representou um avanço na qualificação das equipes que atuam no atendimento pré-hospitalar.

Promovida pela Superintendência de Urgência e Emergência (SUE), por meio do Núcleo de Educação em Urgências (NEU), a capacitação incluiu atividades teóricas e práticas. Foram conteúdos voltados a protocolos assistenciais, direção segura de motocicletas e técnicas de suporte em situações críticas. A iniciativa habilitou enfermeiros e técnicos de enfermagem para operar as motolâncias, garantindo maior rapidez ao socorro.

“O SAMU de Santa Catarina inova, mais uma vez, em parceria inédita entre as Secretarias de Estado da Saúde e de Segurança Pública. Formamos a primeira turma de Condutores de Motolâncias. A partir de agora teremos um Centro de Formação de Condutores, onde o Núcleo de Educação e Urgência, junto com a Polícia Militar, passa a formar o seu próprio efetivo para a condução das motolâncias. Isso é saúde levada a sério. É o Governo do Estado cuidando da saúde e segurança com mais qualidade no atendimento aos catarinenses”, destaca o superintendente de Urgência e Emergência da SES, Marcos Fonseca.

Com carga horária de 50 horas, o curso teve início em fevereiro. Atualmente, uma nova turma está em andamento, com conclusão prevista para março.

Atualmente, o Estado conta com motolâncias nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis, Chapecó e Criciúma. O serviço oferece uma alternativa ágil e estratégica para o atendimento de emergências em áreas urbanas de maior complexidade, salvando vidas e promovendo saúde pública mais eficiente e acessível à população.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram: @saude.sc

