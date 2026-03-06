Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram nesta sexta-feira (6/3) a ampliação do complexo de unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde , o governo do Estado investiu R$ 747,99 mil na obra, que incluiu também o centro de parto normal, inaugurado em 2023. O investimento estadual se somou aos recursos já mobilizados pela instituição para complementar a obra.

“Quem trabalha na gestão pública já recebeu aquele telefonema angustiante pedindo ajuda para encontrar um leito para um bebê. Pode vir de um diretor de hospital, de uma mãe ou de uma família desesperada. Pensar em um recém-nascido sem a assistência necessária é algo que nenhum de nós aceita. Por isso, a inauguração da UTI Neonatal e da UTI Pediátrica do Hospital Santa Terezinha é um avanço fundamental para a saúde de Erechim e de toda a região do Alto Uruguai. Estamos falando de uma estrutura qualificada e preparada para oferecer atendimento especializado a recém-nascidos e crianças que precisam de cuidados intensivos”, afirmou Gabriel.

"Estamos falando de estrutura qualificada e preparada para atendimento especializado a recém-nascidos e crianças", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Ampliação com modernização

O projeto total contemplou 738,3 metros quadrados de intervenções, que permitiram a qualificação da estrutura de cuidado intensivo infantil e reorganização dos fluxos assistenciais do hospital.

Com a ampliação, o hospital passa a contar com uma estrutura modernizada e adequada às exigências assistenciais, fortalecendo a capacidade de atendimento de média e alta complexidade para toda a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde.

UTI é um avanço fundamental para a saúde de Erechim e de toda a região do Alto Uruguai -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

“A abertura da nova UTI Neonatal e Pediátrica no Hospital Santa Terezinha de Erechim é resultado dos investimentos do governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Estamos ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais cuidado, segurança e qualidade para as crianças e suas famílias no Rio Grande do Sul”, destacou a secretária Arita Bergmann.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, ressaltou que os investimentos do governo do Estado ajudam a elevar a qualidade dos serviços em saúde prestados pelo município. “O governo do Estado tem sido muito presente aqui na região do Alto Uruguai. O Hospital Santa Terezinha é uma referência para toda a região, e esses investimentos realizados em parceria entre o Estado e o município são fundamentais para fortalecer a nossa rede de saúde. É importante dizer com clareza: sem os recursos do Governo do Estado, obras como a construção da UTI Neonatal e da UTI Pediátrica não seriam possíveis. Cada avanço como este melhora o atendimento à população e reafirma o compromisso que temos com uma saúde pública de qualidade”, avaliou o prefeito.

Projeto contemplou 738,3 metros quadrados de intervenções, que permitiram qualificação da estrutura e reorganização do serviço -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Nova UBS

Mais cedo, Gabriel e Arita anunciaram R$ 1,4 milhão em investimentos estaduais na construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Novo Atlântico, que será construída no Bairro Demoliner. O custo total da obra será de R$ 2,8 milhões e a contrapartida do município contemplará o restante do valor.

“Erechim é uma cidade próspera, assim como toda a região do Alto Uruguai. Sempre foi uma região de muito trabalho e desenvolvimento. Mas, durante muito tempo, faltaram investimentos e infraestrutura porque o Estado simplesmente não tinha recursos. Colocar as contas em dia mudou essa realidade. Hoje o Rio Grande do Sul é diferente. Sabemos que ainda há muito a ser feito. O que afirmamos é que construímos bases sólidas que permitem avançar. Levantamos o Rio Grande do Sul, que estava em dificuldades e sem recursos para sustentar sua economia e apoiar o trabalho do seu povo. E agora essa mudança se traduz em investimentos concretos, como a nova UBS do bairro Novo Atlântico, que vai ampliar o atendimento e fortalecer a rede de saúde de Erechim", concluiu o vice-governador.

A nova UBS irá reforçar e qualificar a atenção à saúde do município, que é referência regional, seja por sua rede estruturada, seja por possuir um hospital público regional que atende pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo da nova unidade é ampliar a cobertura assistencial na região que abrange os bairros Copas Verdes, Novo Atlântico, Demoliner, Dona Olga, Novo Horizonte e Cristal, onde vivem cerca de 10 mil pessoas.

“Anunciar recursos para a construção da UBS Novo Atlântico é reafirmar nosso compromisso de fortalecer a atenção primária e garantir mais acesso, qualidade e dignidade no cuidado à saúde da população de Erechim. Já são 405 obras da Rede Bem Cuidar, com R$ 106 milhões investidos na reforma de Unidades Básicas de Saúde e mais de 700 equipes habilitadas em todo o estado”, destaca a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.